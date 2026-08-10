Coração Acelerado: confira resumo da semana da novela das sete

Capítulo 173 – segunda-feira, 10

João Raul diz para Agrado que não está conseguindo conviver com seu sucesso. João Raul confessa a Luan sobre Agrado. Laurinha gosta quando Esteban cuida de Manu. Agrado desabafa com Eduarda sobre sua decepção com João Raul. Walmir conforta João Raul. Naiane recebe um convite profissional de Tuneca. Gael diz a Irene que voltará para a fazenda. Sol decide ficar com Eduarda, com a aprovação de Valéria. Leandro desconfia de que Eduarda esteja armando algo com Cláudio. Cinara desabafa com Nora sobre Palhares. Osmar conta a Zilá que Cinara se mudou para a casa de Nora. Naiane sofre com a partida de Gael.

Capítulo 174 – terça-feira, 11

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Naiane e Gael sentem falta um do outro. Eduarda pede Leandro em casamento. Zilá invade a casa de Nora e confronta Cinara. Cinara aconselha Zilá a contar a verdade sobre Jean Carlos para Janete.

Capítulos de 175 a 178 – não serão divulgados