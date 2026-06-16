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Cultura

Como Tony Ramos representa homofobia velada em ‘Quem Ama Cuida’

Otoniel repreende o neto Mau Mau (João Vitor Gonçalves) na novela das 9 da Globo

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 14h35
Um homem jovem de cabelo cacheado escuro e um homem mais velho de barba grisalha conversam, ambos com expressões sérias. O jovem veste camiseta cinza e jaqueta escura, enquanto o mais velho usa camisa xadrez azul clara e camiseta branca por baixo. Um terceiro homem aparece parcialmente à esquerda, de costas
Maurício (João Victor Gonçalves) e Otoniel (Tony Ramos) em 'Quem Ama Cuida' (Reprodução/TV Globo)
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Tony Ramos é um dos melhores destaques em Quem Ama Cuida, novela das 9 da Globo escrita por Claudia Souto e Walcyr Carrasco. Intérprete do batalhador Otoniel, o ator chama a atenção por causa da relação afetuosa com a filha Elisa (Isabela Garcia) e com os netos, a mocinha Adriana (Letícia Colin) e o jovem Maurício (João Vitor Gonçalves). A dinâmica com o rapaz, porém, provoca reflexões sobre um comportamento ainda naturalizado na sociedade: a homofobia velada.

Por causa do jeito expansivo de Mau Mau, que é gay, Otoniel tenta podar seus trejeitos afeminados, pedindo para que o neto “fale direito” e “abaixe suas asas” na frente de outras pessoas. Essa preocupação constante com a forma do menino se expressar se aproxima da realidade de muitos pais e avós que, oriundos de gerações anteriores e conservadoras, veem como algo pouco “natural” da natureza masculina. E é aí que reside a homofobia velada: acreditar que exista um padrão de comportamento adequado para os rapazes.

Querendo ou não, é um tipo de violência subentendida em comentários, repreensões e expectativas que buscam limitar a liberdade de expressão de jovens LGBTQIA+. O sofrimento provocado por esse controle emocional é retratado sem didatismo excessivo em Quem Ama Cuida, mas que pode gerar debates em casas do público que acompanha o folhetim.

A novela sugere que o preconceito nem sempre se manifesta por meio da agressividade explícita. Em muitos casos, ele está incorporado a comportamentos reproduzidos por pessoas que acreditam estar protegendo aqueles que amam. Um serviço que segue relevante de ser abordado em pleno horário nobre da televisão brasileira.

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