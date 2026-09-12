Como funciona o espaço de visibilidade PCD do Rock in Rio

Em meio às multidões que tomam a Cidade do Rock, o Rock in Rio mantém um espaço de visibilidade destinado a pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. A área permite que o público acompanhe as apresentações sentado e com uma visão melhor dos palcos, sem precisar enfrentar durante horas a movimentação intensa do restante do festival. Vendedores de água, bebidas e outros produtos também circulam pelo local, evitando que quem está acomodado precise sair para comprar itens básicos.

Denise Araujo, 55, foi ao festival acompanhando a filha, Bruna, e acredita que conhecer a estrutura pode incentivar outras famílias a frequentarem grandes eventos. “Tenho amigas que têm filhos cadeirantes e ficam com medo de vir por causa da acessibilidade. Agora, sabendo que funciona, acho que vai mudar”, afirmou.

A professora aposentada Elisângela Silva Ferreira, 54, que tem fibromialgia, sentiu na prática a diferença. Em outro dia de festival, ela não havia conseguido acessar a área e deixou a apresentação de Elton John após cerca de cinco músicas por não aguentar permanecer em pé. Nesta sexta-feira, depois de conseguir a pulseira de acessibilidade, acompanhou os shows sentada. “Hoje está sendo diferente. Conseguimos fazer o pré-cadastro, conseguimos a pulseirinha de acessibilidade e estamos aqui. Hoje está sendo nota 1.000”, contou.

Josete Romão, 65, que também tem fibromialgia, elogiou a estrutura dentro do festival. “A experiência é excelente. A gente até brincou que é um espaço VIP de pobre. Pagamos um ingresso comum e passam aqui com água, vendendo algumas coisas. Tudo aqui dentro”, contou. Ela destacou ainda que funcionários circulam pela área para verificar se assentos destinados a quem tem dificuldade de permanecer em pé estão ocupados por bolsas ou acompanhantes e, quando necessário, pedem que as cadeiras sejam liberadas. Para Josete, a existência da estrutura ajuda a derrubar uma barreira que por anos afastou pessoas com deficiência de shows e festivais.

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