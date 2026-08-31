Como foi a saída de Carlos Monforte da TV Globo

Carlos Monforte se despediu no final de 2016 do Grupo Globo após 36 anos na empresa. Na época, a saída foi a pedido do próprio jornalista, que desde 2001 era coordenador e apresentador da GloboNews em Brasília.

Em texto de despedida emitido pela Central Globo de Comunicação, a emissora agradeceu o profissional pelos serviços prestados durante todo o período. “Depois de muitos anos de um brilhante e maravilhoso trabalho na Globo, Carlos Monforte não mais colabora para a empresa. A Globo só tem a agradecer a ele tudo o que fez para que o seu Jornalismo tenha essa enorme credibilidade junto aos espectadores. Monforte tem e sempre terá lugar de destaque na história da Globo”.

Monforte começou na TV Globo em 1980, como repórter em São Paulo, tornando-se no ano seguinte âncora do Bom Dia São Paulo. Em 1983 foi escolhido para ser o primeiro apresentador do Bom Dia Brasil, onde ficou até 1992, quando então assumiu o posto de repórter especial do Jornal da Globo.

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