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Cultura

Como — e quando — ver ‘O Diabo Veste Prada 2’ no streaming

Três meses após estreia nos cinemas, filme poderá ser visto do conforto de casa

Por Bárbara Bigas 24 jun 2026, 12h04 | Atualizado em 25 jun 2026, 11h41
EM CRISE - Anne, Meryl e Stanley Tucci: trio encara novas demandas
EM CRISE - Anne, Meryl e Stanley Tucci: trio encara novas demandas (20th Century Studios//)
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Como — e quando — ver ‘O Diabo Veste Prada 2’ no streaming Priorize VEJA no Google

Uma das estreias mais bem-sucedidas de 2026, O Diabo Veste Prada 2 acaba de ganhar data de lançamento no streaming. O longa chega ao Disney+ em 29 de julho, três meses depois de sua estreia nos cinemas.

Na sequência, lançada 20 anos depois do original, Andy Sachs (Anne Hathaway) retorna à revista Runway, onde conseguiu sua primeira grande experiência profissional em jornalismo no primeiro filme. Agora, ela se torna editora de reportagens especiais e reencontra sua megera ex-chefe, Miranda (Meryl Streep), que está uma pilha de nervos diante da ameaça de perder a publicação para uma sucessão de cortes de gastos e reestruturações que acometem o jornalismo impresso, em busca de sobrevivência dentro de um mundo digitalizado.

Mesmo com a presença do elenco original formado por Hathaway, Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci, o filme traz mudanças significativas, como uma Miranda menos ácida e uma diversidade maior no elenco. Se no primeiro longa só havia uma pessoa não branca em papel de destaque (Tracie Thoms), desta vez a nova assistente de Miranda é interpretada pela inglesa Simone Ashley, de ascendência indiana. O subalterno da jovem, por sua vez, é vivido pelo comediante gay Caleb Hearon, que ficou famoso na internet por discutir a própria sexualidade e o sobrepeso sem pudores. Também estão no elenco Lucy Liu e Helen J. Shen, além de diversas outras figuras que fazem participações especiais, como o estilista Law Roach e a modelo Naomi Campbell.

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