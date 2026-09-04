Comercial feito com IA que transforma Luciano Huck em Hulk pode virar problemão para a Globo

Um comercial da Globo criado para divulgar o novo pacote de filmes da programação pode acabar virando uma dor de cabeça para a emissora. A peça exibida na última quarta-feira, 2, que mistura apresentadores da casa com personagens conhecidos do cinema, usa inteligência artificial para alterar a aparência de nomes como Luciano Huck e Marcos Mion. O titular do Domingão com Huck aparece transformado no super-herói da Marvel Hulk, enquanto o apresentador do Caldeirão surge vira Tom Cruise em Missão Impossível. Outros personagens também são usados no vídeo, como o Rocket de Guardiões da Galáxia, que aparece em uma interação bem-humorada com Ana Maria Braga no Mais Você, além de Woody e Buzz, de Toy Story, que sobem em um logo da emissora.

A campanha também recorreu à IA para inserir personagens e situações inspiradas em grandes franquias de Hollywood. Francesca, personagem interpretada por Nathalia Dill em Quem Ama Cuida, aparece em uma sequência na qual é capturada por um integrante dos Caça-Fantasmas. Em outro trecho, Batman, Doutor Estranho, Mulher-Maravilha e outros personagens são reunidos nos Estúdios Globo, em uma espécie de encontro entre o universo da emissora e o dos filmes anunciados. As atrizes de A Substância, Demi Moore e Margaret Qualley também estão no vídeo.

A brincadeira, porém, pode ter ultrapassado os limites esperados pela Globo. Segundo informações do jornal O Dia, a emissora teria recebido uma notificação extrajudicial de um dos estúdios envolvidos nas produções retratadas. A questão estaria justamente no uso de inteligência artificial para recriar e modificar imagens relacionadas a artistas e personagens de Hollywood sem autorização prévia. VEJA procurou a Globo para se posicionar sobre o caso, mas a empresa ainda não retornou o contato.

Diante da repercussão negativa de parte de internautas, o comercial foi retirado do ar pela Globo. O episódio expõe uma questão que vem ganhando espaço à medida que a inteligência artificial passa a ser incorporada à publicidade e ao entretenimento: até onde uma campanha pode alterar rostos, personagens e imagens reconhecíveis sem esbarrar em direitos de imagem e propriedade intelectual?

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O caso também coloca a Globo diante de um debate cada vez mais comum no mercado audiovisual. A utilização de ferramentas de IA permite criar peças publicitárias de grande impacto em pouco tempo, mas o recurso não elimina a necessidade de autorização para o uso de elementos protegidos. No caso do comercial, a combinação entre figuras da televisão brasileira e personagens de franquias internacionais acabou chamando atenção justamente por explorar imagens facilmente identificáveis pelo público.

Entre o público, a opinião ficou dividida. Enquanto uma parcela desaprova o excesso de uso de IA em produções da maior emissora da América Latina, outros celebram a “criatividade”.

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O comercial ainda circula em vídeo no YouTube, em um canal que não pertence à emissora, confira:

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