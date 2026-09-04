🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Cultura

Comercial feito com IA que transforma Luciano Huck em Hulk pode virar problemão para a Globo

Uso de inteligência artificial em campanha reúne apresentadores e personagens de Hollywood

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 17h50 | Atualizado em 4 set 2026, 17h52
Rosto do Hulk, com pele esverdeada e barba grisalha, gritando com a boca aberta e olhos arregalados. Ele está em um palco com luzes coloridas ao fundo
Luciano Huck vira Hulk em comercial da Globo (Reprodução/TV Globo)
Continua após publicidade
Comercial feito com IA que transforma Luciano Huck em Hulk pode virar problemão para a Globo Priorizar nos meus resultados Google

Um comercial da Globo criado para divulgar o novo pacote de filmes da programação pode acabar virando uma dor de cabeça para a emissora. A peça exibida na última quarta-feira, 2, que mistura apresentadores da casa com personagens conhecidos do cinema, usa inteligência artificial para alterar a aparência de nomes como Luciano Huck e Marcos Mion. O titular do Domingão com Huck aparece transformado no super-herói da Marvel Hulk, enquanto o apresentador do Caldeirão surge vira Tom Cruise em Missão Impossível. Outros personagens também são usados no vídeo, como o Rocket de Guardiões da Galáxia, que aparece em uma interação bem-humorada com Ana Maria Braga no Mais Você, além de Woody e Buzz, de Toy Story, que sobem em um logo da emissora. 

A campanha também recorreu à IA para inserir personagens e situações inspiradas em grandes franquias de Hollywood. Francesca, personagem interpretada por Nathalia Dill em Quem Ama Cuida, aparece em uma sequência na qual é capturada por um integrante dos Caça-Fantasmas. Em outro trecho, Batman, Doutor Estranho, Mulher-Maravilha e outros personagens são reunidos nos Estúdios Globo, em uma espécie de encontro entre o universo da emissora e o dos filmes anunciados. As atrizes de A Substância, Demi Moore e Margaret Qualley também estão no vídeo. 

A brincadeira, porém, pode ter ultrapassado os limites esperados pela Globo. Segundo informações do jornal O Dia, a emissora teria recebido uma notificação extrajudicial de um dos estúdios envolvidos nas produções retratadas. A questão estaria justamente no uso de inteligência artificial para recriar e modificar imagens relacionadas a artistas e personagens de Hollywood sem autorização prévia. VEJA procurou a Globo para se posicionar sobre o caso, mas a empresa ainda não retornou o contato. 

Diante da repercussão negativa de parte de internautas, o comercial foi retirado do ar pela Globo. O episódio expõe uma questão que vem ganhando espaço à medida que a inteligência artificial passa a ser incorporada à publicidade e ao entretenimento: até onde uma campanha pode alterar rostos, personagens e imagens reconhecíveis sem esbarrar em direitos de imagem e propriedade intelectual?

Siga
Continua após a publicidade

O caso também coloca a Globo diante de um debate cada vez mais comum no mercado audiovisual. A utilização de ferramentas de IA permite criar peças publicitárias de grande impacto em pouco tempo, mas o recurso não elimina a necessidade de autorização para o uso de elementos protegidos. No caso do comercial, a combinação entre figuras da televisão brasileira e personagens de franquias internacionais acabou chamando atenção justamente por explorar imagens facilmente identificáveis pelo público.

Entre o público, a opinião ficou dividida. Enquanto uma parcela desaprova o excesso de uso de IA em produções da maior emissora da América Latina, outros celebram a “criatividade”.

Continua após a publicidade

O comercial ainda circula em vídeo no YouTube, em um canal que não pertence à emissora, confira:

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
DC Comics
Globo
Inteligencia Artificial
Luciano Huck
Marvel
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).