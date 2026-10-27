Comediante do ‘Porta dos Fundos’ integra comédia policial

O ator Rafael Saraiva, conhecido pelos trabalhos na Porta dos Fundos, integrou o elenco de Verão da Lata, filme que reconta episódio em que apareceram diversas latas com maconha nas praias do Rio de Janeiro, em 1987. O comediante será um norte-americano que precisou descartar a droga no oceano, após descobrir que a marinha brasileira estava investigando o achado. O longa chega aos cinemas no dia 19 de novembro.

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Além do projeto, Saraiva foi anunciado em Avenida Brasil 2, como um dos filhos de Roberto Bonfim. Conhecido pelas esquetes de comédia, se aventurou até no inglês no longa. “Amei fazer essa comédia policial. O filme tem um tom de galhofa levada a sério. Parece uma grande brincadeira de polícia e ladrão, carimbada pela brisa da maconha. E tive a chance de mostrar todo meu inglês equivocado pro Brasil! Só numa comédia mesmo… tô muito animado!”, celebra o ator.