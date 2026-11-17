Com Robert Pattinson confirmado como o novo James Bond, os fãs da franquia agora especulam sobre outra escalação: quem será a próxima Bond Girl. A revista americana Variety listou dezenove atrizes que poderiam ficar com o papel. A lista mistura estrelas consagradas de Hollywood e nomes que ganharam projeção nos últimos anos.

Parte das apostas sai do elenco de Duna: Parte Três, de Denis Villeneuve. Ele vai dirigir o próximo 007, e Pattinson também está no filme. Zendaya já contracenou com o ator em O Drama e A Odisseia. Florence Pugh, a Yelena Belova da Marvel, e Anya Taylor-Joy, de O Gambito da Rainha, têm experiência em filmes de ação.

Sydney Sweeney resgataria o perfil loiro das Bond Girls clássicas. A atriz também tem boa relação com a Amazon, que financia o novo 007 e investiu em sua marca de lingerie.

Entre as veteranas estão Emily Blunt, de Um Lugar Silencioso, e a francesa Marion Cotillard. Lupita Nyong’o também aparece na lista e já viveu Nakia em Pantera Negra.

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Margaret Qualley, de A Substância, chamou a atenção ao participar da homenagem musical a 007 no Oscar de 2025. Anna Sawai ganhou o Emmy de melhor atriz em série dramática por Xógum: A Gloriosa Saga do Japão. Ela também esteve em Velozes e Furiosos 9 e foi escalada por Sam Mendes para viver Yoko Ono nos filmes sobre os Beatles.

Sophie Turner, de Game of Thrones, preparou-se fisicamente para viver Lara Croft na série Tomb Raider, do Prime Video. Hunter Schafer, de Euphoria, seria uma escolha histórica: a primeira atriz trans no papel.

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Completam a lista Adria Arjona, atiradora de elite em Protocolo de Extermínio; Gemma Chan, que já interpreta uma personagem ligada a Bond no jogo 007 First Light; Chase Infiniti, revelação de Uma Batalha Após a Outra; e Lily James, Gugu Mbatha-Raw, Isabela Merced e Inde Navarrette.

Quem for escolhida vai trabalhar com um diretor conhecido por personagens femininas complexas. Villeneuve dirigiu Amy Adams em A Chegada, Emily Blunt em Sicario e Rebecca Ferguson e Zendaya na franquia Duna. O novo 007 tem roteiro de Steven Knight, criador de Peaky Blinders, e produção de Amy Pascal e David Heyman.

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