Com talk show cancelado, Stephen Colbert vence Emmy e ignora Trump em discurso

Apesar do cancelamento de The Late Show With Stephen Colbert, o programa recebeu o Emmy de melhor programa de variedades na cerimônia realizada na noite desta segunda-feira, 14. Em seu discurso de agradecimento, Stephen Colbert agradeceu à equipe, ao público e ignorou Donald Trump, presidente dos Estados Unidos que é apontado como um dos principais motivos para o show sair do ar, por não gostar das críticas do apresentador.

“Quero agradecer a tantas pessoas nesta sala. Ao longo dos últimos 21 anos, entrevistei pelo menos mil de vocês. Obrigado por terem vindo conversar com este idiota. Quero que saibam que vocês foram os convidados perfeitos. O segmento foi ótimo, e peço desculpas por ter esquecido de exibir o vídeo de vocês. Mas, é claro, só pode haver um convidado favorito, e esse é minha esposa, Evie McGee. Obrigado, querida.”, começou Colbert.

O apresentador também ressaltou que sua equipe de roteiristas (que havia ganhado o primeiro Emmy do programa na categoria de roteiro de série de variedades no último fim de semana) foi encarregada de escrever as piadas do Emmy. “O bom desses programas noturnos é que, além de oferecerem um emprego estável e de qualidade, eles exigem tanta gente que se tornam uma incubadora fantástica para jovens aprenderem a trabalhar profissionalmente, cumprindo prazos e em colaboração. Esse é o futuro do nosso negócio e precisamos zelar por ele. Quero que saibam que tenho ótimas notícias: todos eles têm disponibilidade técnica. Contratem-nos; eles vão melhorar o programa de vocês e facilitar o dia a dia.”, disse ele.

The Late Show venceu The Daily Show (Comedy Central), Jimmy Kimmel Live! (ABC), Last Week Tonight with John Oliver (HBO Max), The Late Show with Stephen Colbert (CBS) e Saturday Night Live (NBC) na categoria de séries de variedades, que foi reformulada e reuniu as categorias anteriormente separadas de melhor talk show e melhor série de variedades com roteiro.

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“Quero agradecer muito ao público por assistir. Esperamos que tenham gostado do show. Nós nos divertimos muito fazendo isso para vocês. É isso. Obrigado. Nos vemos na próxima!”, concluiu Colbert.

O que aconteceu com Stephen Colbert

Em 21 de maio, Stephen Colbert apresentou o último episódio do The Late Show, talk show tradicional da televisão americana cancelado em meio a controvérsias relacionadas a Donald Trump. “Colbert finalmente está fora da CBS. Impressionante que tenha durado tanto tempo! Sem talento, sem audiência, sem vida”, comemorou o republicano nas redes sociais.

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No ar há mais de 30 anos, e há uma década sob o comando de Colbert, o The Late Night foi o talk show noturno mais visto da TV americana nos últimos anos. Sempre ácido, o apresentador bateu de frente com Trump por diversas vezes, irritando o republicando com alfinetadas e críticas à sua administração. Justamente por isso, o encerramento do programa gerou polêmica.

Oficialmente, a CBS alegou que o cancelamento do programa, assim como de toda a programação noturna, se deu por razões puramente financeiras, já que a faixa vem perdendo audiência e investimento. Críticos da decisão, no entanto, apontam que a suspensão seria uma tentativa de agradar o mandatário da Casa Branca, já que a Paramount, então dona do canal, buscava aprovação do governo para uma fusão com a Skydance — negócio que acabou se concretizando em agosto do ano passado.

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No último episódio da atração, Colbert agradeceu o público e descreveu o programa como uma “máquina de alegria”. Como último convidado, o apresentador recebeu o ex-Beatle Paul McCartney, que apresentou uma emocionante versão de Hello, Goodbye no palco. “Os Estados Unidos eram simplesmente a terra da liberdade, a maior democracia do mundo. Era isso mesmo. E espero que ainda seja”, disse o músico ao relembrar a estreia da banda no país.