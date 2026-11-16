Com quem Robert Pattinson disputou o papel de James Bond

Robert Pattinson, 40, foi anunciado nesta segunda-feira, 16, como o novo intérprete de James Bond nos cinemas. O ator britânico, conhecido pelos papéis na saga Crepúsculo e em Batman (2022), foi escolhido para suceder Daniel Craig, 58, que se despediu do personagem em 007 — Sem Tempo para Morrer, lançado em 2021. A confirmação foi feita pelas redes sociais oficiais da franquia e da Amazon MGM Studios, encerrando as especulações sobre quem assumiria o papel do agente secreto mais famoso do cinema.

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A escolha marca uma nova fase da franquia, que passou ao controle criativo da Amazon MGM Studios em 2025. O próximo filme será dirigido por Denis Villeneuve, responsável por Duna, e terá roteiro de Steven Knight, criador de Peaky Blinders. Pattinson, que também trabalhou com Villeneuve em Duna: Parte 3, disputava o papel com nomes como Nicholas Hoult, Callum Turner, Jack Lowden e Josh O’Connor. Segundo a agência Associated Press, o ator classificou a oportunidade de interpretar 007 como a realização de um sonho.