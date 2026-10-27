Com Leandro Vieira, série mostra bastidores do Carnaval do Rio

Leandro Vieira, Igor Sorriso e outras figuras do Carnaval vão integrar projeto que mostra os bastidores dos desfiles. Produzido pela Riotur, uma série de videos apresenta ao público como acontece o desenvolvimento da ideia até a organização de alas. Ao longo de cinco episódios, publicados nas redes sociais da empresa de turismo, Um Amor Chamado Carnaval convida personagens de diferentes escolas a contarem como é trabalhar com um dos eventos mais importantes do Brasil.

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O primeiro episódio será lançado nesta quarta-feira, 28, conta a história do Carnaval, momentos importantes no Sambódromo e a trajetória do desfiles do Rio. “Existe uma cadeia de profissionais que trabalha durante todo o ano para colocar essa festa na Avenida. Ao revelar essas histórias, a Riotur também apresenta um pouco da cidade que existe por trás do espetáculo e reforça o Carnaval como expressão cultural, gerador de renda e elemento importante para o turismo do Rio”, disse o presidente da Riotur Bernardo Fellows.