Com cara de coach: detalhes do programa que Ana Paula Renault terá na Globo

Depois de transformar suas opiniões em uma marca registrada no BBB 26, Ana Paula Renault, 44, vai ganhar um programa para dar palpites na vida alheia. A jornalista estreia no GNT em 11 de maio de 2027, com uma atração que receberá mulheres famosas e anônimas para compartilhar histórias pessoais. O formato terá quadros como Consultora Sentimental, no qual a apresentadora assumirá o controle de aplicativos de namoro das convidadas para analisar conversas, e Coach de Treta, em que ensinará mulheres a se impor e argumentar durante discussões.

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Outro quadro, chamado Palpiteira, dará a Ana Paula apenas 20 segundos para comentar assuntos enviados pelo público, reproduzindo a dinâmica dos stories do Instagram. A ex-BBB também terá um fantoche como parceiro de cena. Com doze episódios previstos para as noites de terça-feira, a atração começa a ser gravada em abril. O material comercial divulgado pela Globo resume a proposta em uma frase: “Todo mundo tem uma história. Ana Paula Renault tem uma opinião”.

O projeto já havia sido antecipado pela apresentadora em setembro, durante entrevista à Blogueirinha, no Multishow. Na ocasião, ela brincou com a inversão de papéis após anos sendo julgada pelo público: “Quem sabe não vou começar a julgar as pessoas igual a senhora faz?”. Ana Paula também revelou que prepara um quadro para o Fantástico, com previsão de estreia ainda neste ano.

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Em sua estreia como palestrante, em maio, Ana Paula criticou o discurso raso de coach. “Não gosto de coach, gosto de professor. Ele passa adiante o conhecimento que tem porque estudou uma vida toda. Aí você vai lá e gasta dinheiro com coach. Ah não…Não faça isso não. Vamos parar de fazer pessoas estúpidas famosas. Podem até achar que sou estupida por ser famosa, mas nunca quis ser famosa. Queria ser rica, e consegui”.