‘Cocaína é a droga do diabo’, diz Nelson Motta
Aos 81 anos, compositor, escritor e produtor é o convidado do programa semanal da coluna GENTE
Um daqueles raros personagens que não apenas atravessaram a história da música brasileira, mas ajudaram a escrevê-la, Nelson Motta, 81 anos, Nelson é convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku). No bate-papo, entre outros assuntos, assim ele fala da experiência com drogas:
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“Não (foi fácil largar), estava infeliz. Porque é uma coisa horrível, como diz Paulo Coelho, a droga do diabo. A coisa faz um mal horrível, especialmente para sua mente, para o seu psiquismo e faz um grande mal socialmente também. Você convive com as piores pessoas, traficante, gente horrorosa”.
Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).