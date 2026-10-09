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Cultura

Cleo Pires abraça comparações com Glória: ‘Nunca me incomodei’

Filha da atriz assume o protagonismo da franquia 'Se Eu Fosse Você' duas décadas depois do primeiro filme estrelado pela mãe

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 15h15
Duas mulheres sorridentes posam juntas em frente a um painel amarelo com logotipos. A da esquerda, com cabelo escuro preso, veste uma blusa prateada de malha. A da direita, com cabelo grisalho curto e franja, usa um vestido preto com um broche rosa no ombro
Cleo e Glória Pires em evento (Instagram/Reprodução)
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Vinte anos depois de Glória Pires e Tony Ramos transformarem Se Eu Fosse Você (2006) em um sucesso milionário, o terceiro capítulo da franquia chega aos cinemas com outros protagonistas: o humorista Rafael Infante e Cleo Pires, filha da veterana. Aos 44 anos, ela assume as rédeas da história no papel de Bia, que foi interpretada por uma atriz diferente em cada título — Lara Rodrigues no primeiro e Isabelle Drummond no segundo. Mãe solo, ela agora cria uma adolescente com o namorado Aquiles (Infante) até que o casal, claro, se desentende e passa por uma inexplicável troca de corpos.

Em entrevista a VEJA, Cleo comentou o processo por trás do lançamento e negou se intimidar com comparações à Glória. “Sempre teve isso, e não é problema para mim, ainda mais porque estou sendo comparada a uma deusa”, afirmou a artista, que ainda reconheceu a naturalidade do instinto devido ao parentesco. “Nunca me incomodei de ser comparada a pessoas que acho incríveis“, concluiu. Ainda assim, ela admitiu buscar por elementos característicos em seu trabalho e afirmou estar sempre em busca de algo próprio — “um jeito, um olhar, alguma coisa”.

Também presente na entrevista, a diretora Anita Barbosa fez questão de pontuar que o terceiro capítulo da história não se trata de um remake: “A Bia não é igual à Helena, inclusive elas são muito diferentes. Ela é muito mais parecida com o Cláudio [personagem de Tony Ramos], então acho que a pessoa tem que não ter visto o filme para compará-las”, pontuou.

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