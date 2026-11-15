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Cultura

Clareamento dental caseiro pode comprometer saúde bucal, alerta dentista

Dentista explica à coluna GENTE riscos associados à prática

Por Flávio Monteiro 15 nov 2026, 17h00
Mulher sorrindo e apontando para os dentes amarelados, com texto O clareamento caseiro funcionou?. À direita, moldeira transparente para clareamento dental dentro de estojo azul, sobre superfície de madeira
Receitas com limão, bicarbonato e outras substâncias se tornaram comuns (Reprodução/Instagram)
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O fim do ano traz consigo o desejo de uma renovação estética para aproveitar os períodos de Natal e Réveillon com o visual em dia. Entre as diferentes alternativas para dar um up na aparência, está a busca por dentes mais brancos, com o objetivo de fugir dos tons amarelados e garantir um sorriso mais claro – mesmo que isso, às vezes, signifique recorrer a práticas nem sempre ideais.

Tem se tornado cada vez mais comum encontrar conteúdos que apresentam métodos caseiros de clareamento dental como uma alternativa supostamente mais barata para alcançar o resultado desejado. Receitas com limão, bicarbonato, vinagre e outras substâncias ácidas são frequentes nas redes sociais, muitas vezes divulgadas como fórmulas milagrosas capazes de garantir o sorriso perfeito a baixo custo.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

“Diversas receitas prometem resultados rápidos, baratos e aparentemente inofensivos. Mas o fato de um produto ser natural ou estar disponível em casa não significa que seja seguro para utilização nos dentes”, afirma o dentista Thiago Lucena, em conversa com a coluna GENTE.

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Segundo ele, alguns pacientes chegam ao consultório com sensibilidade dentária, irritação gengival ou alterações na superfície dos dentes em decorrência do uso inadequado de produtos que prometem clareá-los. Thiago alerta que a aplicação indiscriminada de receitas à base de substâncias ácidas pode provocar o desgaste da superfície dentária.

“Quando uma pessoa utiliza repetidamente esse tipo de substância, pode ocorrer uma perda progressiva dos minerais do esmalte. Da mesma forma, o desgaste mecânico excessivo pode comprometer a estrutura dentária”, explica o dentista. “Em estágios mais avançados, essas alterações podem provocar sensibilidade persistente e até alterações na anatomia dos dentes”, completa.

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