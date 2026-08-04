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Cultura

Cinco pérolas para descobrir no cinema em agosto

De dinossauros no subúrbio à versão live-action dos Looney Tunes, confira lançamentos imperdíveis do mês

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 10h35 | Atualizado em 4 ago 2026, 11h02
Mulher de cabelo castanho e franja, vestindo casaco azul com gola e punhos florais rosa, segura uma espingarda e olha para cima com expressão assustada. Ela está em frente a uma casa de cor clara com varanda e escadas brancas, em um quintal gramado com cerca de madeira ao fundo
Anne Hathaway em ‘O Fim da Rua’ (Warner Bros. Discovery/Divulgação)
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De comédias animadas a terrores sangrentos, o mês de agosto promete ser um prato cheio para os amantes do cinema, com estreias que têm chamado a atenção no circuito internacional. Confira cinco pérolas para assistir em cartaz durante o mês: 

Insaciável
Quando: 6 de agosto

Com direção de Natalie Erika James, o filme acompanha Hana (Midori Francis), uma jovem estudante de medicina que convive há anos com uma preocupação em emagrecer. Ao ser influenciada por uma amiga, a protagonista decide tomar pílulas emagrecedoras milagrosas, mas os medicamentos são produzidos a partir de cinzas humanas. Disposta a alcançar o corpo ideal, Hana passa a enfrentar consequências macabras e assustadoras de sua obsessão, que se torna um verdadeiro pesadelo.

Acampamento Miasma: Adolescência, Sexo e Morte
Quando: 13 de agosto

Mistura de terror com cinema LGBT+, o longa dirigido por Jane Schoenbrun conta a história de uma jovem cineasta (Hamnah Einbinder, de Hacks) encarregada de repaginar a franquia Camp Miasma após anos de sequências malsucedidas. Ao conhecer a estrela que protagoniza o filme original, vivida por Gillian Anderson, a jovem acaba ficando obcecada, levando as duas a uma espiral de mania psicossexual repleta de sangue, desejo e delírio.

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O Fim da Rua
Quando: 13 de agosto

Ficção científica dirigida por David Robert Mitchell, a produção gira em torno de uma família dos anos 1980 que começa a notar acontecimentos estranhos na vizinhança em que vive. Estrelado por Anne Hathaway e Ewan McGregor, que vivem um casal pai de dois filhos adolescentes, o filme retrata uma tempestade cósmica que transporta todo o bairro suburbano para a era dos dinossauros, desencadeando crises na família.

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63 Horas de Pânico
Quando: 13 de agosto

Baseado em um caso real ocorrido em 1977, o suspense acompanha Tony Kiritsis (Bill Skarsgård), um homem que invade a empresa Meridian Mortgage Company e faz o presidente Richard Hall (Dacre Montgomery) de refém, utilizando um mecanismo mortal formado por uma espingarda serrada conectada a um “fio de homem morto” do gatilho até o pescoço de Tony. Dirigido por Gus Van Sant, o filme segue o período de 63 horas de negociação dentro de um escritório, onde o criminoso exige uma indenização milionária e um pedido público de desculpas. O elenco também conta com astros como Colman Domingo, Al Pacino e Daniel R. Hill.

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Coyote vs. Acme
Quando: 27 de agosto

Construída em formato híbrido entre live-action e animação, a comédia acompanha Wile E. Coyote durante um processo contra a corporação Acme após seus produtos falharem na caça ao Papa-Léguas. Com ajuda de um advogado azarado, interpretado por Will Forte, o protagonista enfrenta o representante de uma das maiores empresas do mundo, vivido por John Cena, em uma disputa judicial cômica e nostálgica.

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