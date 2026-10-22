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Cultura

Cinco minisséries descontraídas para quem quer fugir da política

Da Netflix ao Prime Video, plataformas reúnem produções curtas para maratonar no fim de semana de eleições; confira dicas

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 16h15
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Paul Rudd e Aisling Bea em Cara x Cara: deliciosa crise existencial nonsense na Netflix (Eric Liebowitz/Netflix)
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As minisséries têm se mostrado uma alternativa cada vez mais procurada por aqueles que gostam de devorar produções em um único dia. Com a chegada do segundo turno das eleições, neste domingo, 25, há quem queira se desconectar da política durante um final de semana. Confira cinco produções descontraídas para maratonar no streaming:

O Segredo de Widow’s Bay
Onde assistir: Apple TV

Vencedora de 14 prêmios no Emmy, a minissérie de dez episódios estrelada por Matthew Rhys é uma mistura intrigante entre humor e terror, sucesso do subgênero “terrir”. A trama acompanha Tom Loftis, prefeito de uma ilha remota na costa da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, que passa a lidar com uma série de eventos macabros e desaparecimentos repentinos ao tentar transformar a cidade em um polo turístico para salvar a economia local. Entre investigações cômicas e desajeitadas, ele e sua equipe descobrem que a ilha é amaldiçoada há séculos, graças a um pacto feito por seu fundador.

 

A Isca
Onde assistir: Prime Video

Ao longo de seis episódios, o premiado Riz Ahmed interpreta Shah Latif, um ator britânico em busca do estrelato que precisa passar por um teste decisivo para interpretar o novo James Bond no cinema. Após o vídeo de sua audição viralizar na internet, o protagonista enfrenta quatro dias frenéticos que fazem sua vida sair dos trilhos, enquanto lida com pressões familiares e conflitos com a ex-namorada, papel da excelente Ritu Arya.

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I Love L.A.
Onde assistir: HBO Max

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Sucesso da plataforma, a comédia ácida dirigida e estrelada por Rachel Sennott acompanha um grupo de amigos que volta a se reunir em Los Angeles após anos separados e se vê diante das complexidades da vida adulta e de novos relacionamentos. A protagonista, Maia, é uma jovem de 27 anos que trabalha em um agência de talentos e sonha em conquistar seu espaço no disputado mundo do entretenimento.

 

Sterling Point
Onde assistir: Prime Video

A trama conta a história de Annie Jacobson (Ella Rubin), uma jovem de 17 anos que mora em Nova York com seu irmão gêmeo, Connor (Keen Ruffalo), e o pai adotivo, Steven (Jay Duplass). Ao longo de oito episódios, a vida dos irmãos vira de cabeça para baixo, quando descobrem a herança de uma ilha remota e misteriosa no Canadá, deixada pelo avô materno que nunca conheceram.

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Cara x Cara
Onde assistir: Netflix

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Em apenas oito episódios, o carismático Paul Rudd interpreta Miles, um homem em crise existencial que aceita participar de um tratamento para ser transformado em sua melhor versão, mas logo descobre que caiu em uma cilada e passa a disputar com seu novo “eu”, muito mais carismático e charmoso.

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