Cinco filmes de terror inteligentes para ver em casa neste Halloween

Neste sábado, 31 de outubro, acontece o Dia das Bruxas — ou Halloween —, oportunidade perfeita para ou se fantasiar e encontrar uma festa, ou ficar em casa, mergulhar no sofá e sucumbir ao cinema de terror, cuja produção recente oferece assombro mais do que suficiente. Confira cinco sucessos inteligentes do nicho que estão disponíveis no streaming:

Acampamento Miasma: Adolescência, sexo e morte

Onde: Mubi

Metalinguístico, o longa dirigido por Jane Schoenbrun conta a história de uma jovem cineasta (Hamnah Einbinder, de Hacks) encarregada de repaginar a franquia Camp Miasma após anos de sequências malsucedidas. Ao conhecer a estrela que protagoniza o filme original, vivida por Gillian Anderson, a jovem acaba ficando obcecada, levando as duas a uma espiral de mania psicossexual repleta de sangue, desejo e delírio. A pedida é boa para quem deseja uma opção despojada e pouco assustadora, com interesse maior em rir com os cacoetes do terror.

Faça Ela Voltar

Onde: HBO Max

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Após atingirem sucesso mundial com Fale Comigo (2022), os diretores australianos Danny e Michael Philippou mantêm como foco o terror profundamente desconfortável em Faça Ela Voltar, no qual uma mãe em luto está determinada a fazer o que for preciso para ressuscitar a filha perdida — inclusive prejudicar o bem-estar de seus outros dois filhos adotivos. A trama pesada enfrenta tabus sobre o luto com efeitos grotescos e os dotes cênicos da indicada ao Oscar Sally Hawkins.

Nosferatu

Onde: Netflix

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Remake de um dos primeiros filmes de terror da história, este filme gótico do inglês Robert Eggers carrega consigo uma atmosfera acachapante própria do Halloween, com direito a figurinos exuberantes e um vampiro de bigode ideal para fantasias. Na história, o inocente Thomas (Nicholas Hoult) parte ao encontro do temível Conde Orlok (Bill Skarsgård) em uma viagem de trabalho, sem saber que o peculiar ricaço é um vampiro interessado na alma de sua esposa, Ellen (Lily-Rose Depp).

Veneno para Fadas

Onde: Filmicca

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Espécie de Carrossel satanista, este filme mexicano é um clássico de 1986 protagonizado pela garota Verónica (Ana Patrícia Rojo), uma órfã criada pela tia, que embala suas noites de sono com contos de fada. Em vez de se identificar com as princesas e crianças aterrorizadas pelas ocultistas, no entanto, é nas vilãs que a garota se enxerga. Inspirada por elas, ela manipula a inocente colega de classe Flavia (Elsa María), filha de pais abastados e ateus. O jogo de gato e rato que surge da dinâmica é perversamente divertido, e serve para lembrar que brincadeira de criança pode ser algo sério até demais.

A Primeira Profecia

Onde: Disney+

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O mais recente capítulo da saga A Profecia não foca na prole de Satã, mas em sua concepção. Em um convento na Itália dos anos 1970, a freira Margaret (Nell Tiger Free) passa a duvidar da índole de suas irmãs de hábito, especialmente da madre superiora vivida por Sônia Braga. Logo, ela percebe que uma conspiração quer engravidar uma das garotas do orfanato em que trabalha com a semente do mal. A premissa deixa que a cineasta Arkasha Stevenson dê um show na direção, com efeitos e planos elaborados que ficam na memória — por medo, admiração ou boas reflexões sobre direitos reprodutivos.

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