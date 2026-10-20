Christina Applegate desabafa sobre diagnóstico errado de esclerose múltipla: ‘Estaca zero’

A atriz Christina Applegate, de 54 anos, revelou que seu diagnóstico de esclerose múltipla, descoberto em 2021, está errado. Em conversa no podcast Messy, programa que apresenta ao lado de Jamie-Lynn Sigler, nesta terça-feira, 20, ela contou sobre como descobriu o falso diagnóstico.

Emocionada ao dizer que estava de volta após um período turbulento, Applegate explicou: “[A médica] entrou no meu quarto e disse: ‘Parabéns, você não tem esclerose múltipla’”. “Você não recebe um diagnóstico errado e, de repente, melhora”, disse. “Pelo contrário, piorei. Então, estou de volta à estaca zero, sem saber o que está acontecendo comigo. E isso vai ser investigado pelos meus médicos para descobrir o que vem acontecendo desde 2021, por que isso aconteceu?”

A atriz também disse ter ficado em “estado de choque” com a constatação da médica. “Passei por uma grande depressão por causa disso. Mas perdi tudo. Perdi meu emprego… Isso paralisou minha vida”, declarou. “Ainda preciso usar cadeira de rodas quando vou ao consultório médico. Não consigo andar do carro até a sala. Ainda estou nessa situação. Nada de mágico aconteceu quando ela disse: ‘Você não tem esclerose múltipla'”, destacou Applegate.

Desde que recebeu o diagnóstico, há 5 anos, a artista parou de trabalhar e se tornou uma grande defensora da comunidade acometida pela doença autoimune. Ela criou o podcast Messy ao lado da atriz de The Sopranos em 2024, como forma de compartilhar sua experiência e conscientizar os ouvintes sobre a condição.

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“É uma sensação estranha porque eu me tornei isso — o exemplo perfeito para a esclerose múltipla. E tudo o que eu fazia… Eu tinha um motivo, para o meu dia ser uma droga todos os dias. E agora eu não tenho mais um motivo, e isso é muito perturbador e confuso para mim”, compartilhou, emocionada.

Applegate ainda acrescentou que “há um número bastante elevado de diagnósticos errados de esclerose múltipla” e que essa situação não é rara. “Agora está claro que eles estão descobrindo algo diferente. Há algo mais acontecendo”, disse.

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A doença autoimune afeta o sistema nervoso central, o cérebro e a medula espinhal, provocando sintomas como fraqueza muscular, alterações na visão e dormência. “Nos últimos três anos, desde que fui diagnosticada, estive no hospital mais de trinta vezes por causa de vômitos, diarreia e uma dor que é inimaginável. Eles fizeram todos os exames possíveis em mim, colocaram tanta radiação no meu corpo, desde tomografias até todo o resto”, finalizou.

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