Chico Buarque aciona polícia após ser alvo de ameaça de morte

Chico Buarque acionou a Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 28, após ser alvo de uma ameaça de morte publicada na área de comentários de um jornal de São Paulo. A mensagem dizia: “Adoraria abreviar a vida deste desgraçado”. A defesa do cantor apresentou uma notícia-crime à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) e pediu a abertura de um inquérito para identificar o responsável pela publicação e apurar eventual responsabilidade criminal.

Segundo os advogados Maíra Fernandes e João Vicente Tinoco, o comentário estaria relacionado às posições políticas de Chico. A defesa afirma que críticas e opiniões estão protegidas pela liberdade de expressão, mas que ameaças ultrapassam esse limite. O jornal responsável pelo espaço retirou a publicação do ar. O autor da mensagem foi identificado como um médico com registro no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM-MG), mas o nome não foi divulgado. A polícia deverá investigar formalmente a autoria e as circunstâncias da publicação.

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