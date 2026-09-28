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Cultura

Chico Buarque aciona polícia após ser alvo de ameaça de morte

Cantor denunciou comentário na internet

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 15h56
Chico Buarque
Chico Buarque (Horacio Villalobos#Corbis/Corbis/Getty Images)
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Chico Buarque aciona polícia após ser alvo de ameaça de morte Priorize VEJA no Google

Chico Buarque acionou a Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 28, após ser alvo de uma ameaça de morte publicada na área de comentários de um jornal de São Paulo. A mensagem dizia: “Adoraria abreviar a vida deste desgraçado”. A defesa do cantor apresentou uma notícia-crime à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) e pediu a abertura de um inquérito para identificar o responsável pela publicação e apurar eventual responsabilidade criminal.

Segundo os advogados Maíra Fernandes e João Vicente Tinoco, o comentário estaria relacionado às posições políticas de Chico. A defesa afirma que críticas e opiniões estão protegidas pela liberdade de expressão, mas que ameaças ultrapassam esse limite. O jornal responsável pelo espaço retirou a publicação do ar. O autor da mensagem foi identificado como um médico com registro no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM-MG), mas o nome não foi divulgado. A polícia deverá investigar formalmente a autoria e as circunstâncias da publicação.

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