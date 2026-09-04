Chefe da Globo demitido brigou com diretora e enviou exames para colegas
Exclusivo: os bastidores da saída de Fernando Castro da redação de São Paulo
Fernando Castro pediu à direção de jornalismo da TV Globo para ser demitido após bater de frente com Ana Escalada, diretora de jornalismo regional em São Paulo. Porém, a coluna GENTE apurou que os bastidores desse episódio não foram nada amistosos. O chefe de redação chegou mesmo a enviar um e-mail aos diretores Ricardo Villela e Miguel Athayde, como noticiado pelo O Dia, mas não obteve retorno de nenhum deles.
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O problema é que os conflitos internos entre Fernando e Ana não eram de agora, pelo contrário, foram escalonando ao longo dos últimos tempos. As atitudes de Fernando, avisadas desde o começo ao RH, chamaram a atenção de toda a equipe.
Considerado por muitos como pupilo de William Bonner, ele precisou de uma licença para resolver questão de saúde. Só que chegava a compartilhar seus exames particulares nos grupos coletivos dos editores e repórteres do Jornal Nacional, como forma de justificar sua ausência. A coluna se poupa de dizer que tipo de exames eram esses.
A convivência começou a ficar difícil depois que Fernando voltou à ativa, porque os demais editores-chefes do JN começaram a consultar mais a Ana do que ele no dia a dia. Criou-se uma ciumeira. Ele a acusava de perseguição, e de que teria sido escanteado no local onde trabalhava há 33 anos. É sabido entre os colegas de redação que Fernando era um profissional “muito afável”, mas, segundo fontes ouvidas, foi se tornando mais difícil de lidar pela mania de perseguição que o próprio criou.
Uma briga com Ana ocasionada por divergência sobre uma reportagem do Jornal Hoje, diante de toda a redação, fez Fernando deixar o local e não retomar mais a suas atividades na redação. O clima pesou e não teve jeito: ele enfim conseguiu sua demissão, mas sem os acordos que queria fazer.