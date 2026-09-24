Chef Erick Jacquin é internado e passa por angioplastia

O chef Erick Jacquin precisou passar por uma angioplastia, procedimento para desobstruir artérias do coração, com a colocação de três stents. Segundo a assessoria de imprensa da Band, o procedimento foi realizado com sucesso e a previsão é que o jurado do Masterchef receba alta até sexta-feira, 25.

Jacquin deu entrada no Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, na segunda-feira, 21, depois sentir uma indisposição. O chef está na reta final das gravações do próximo Masterchef Profissionais. A produção será retomada quando ele for liberado pelos médicos, ainda sem data definida.

A sexta temporada do reality culinário estreia na terça-feira, 6 de outubro, às 22h30, na Band. Erick Jacquin retorna ao posto de jurado ao lado de Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Entre os participantes da nova edição, estão confirmados Marcelo Verde, vice-campeão da primeira temporada de MasterChef Profissionais; Irina Cordeiro, terceira colocada na edição de 2017; e Léo Salles, vencedor de MasterChef Confeitaria em 2025.