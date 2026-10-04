Céline Dion desafia prognósticos e volta a brilhar nos palcos

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
100,00%
Eleito
PSD - 55 Raquel Lyra 53,27% 2.805.438 VOTOS
PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
PT - 13 Rafael Fonteles 70,90% 1.436.697 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
100,00%
Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,52% 386.260 VOTOS
2º turno
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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Cultura

Céline Dion desafia prognósticos e volta a brilhar nos palcos

Cantora francesa batalhou contra síndrome neurológica para voltar a se apresentar

Por Flávio Monteiro 4 out 2026, 19h00
Celine Dion, loira, sorrindo e olhando para frente, usa um vestido preto tomara que caia e segura um microfone na mão direita, em um palco escuro
A cantora Céline Dion (Stephane Cardinale - Corbis/Corbis/Getty Images)
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Céline Dion desafia prognósticos e volta a brilhar nos palcos Priorize VEJA no Google

A cantora Céline Dion viveu um setembro de retorno à vida pública. A canadense de 58 anos encerrou um hiato de seis anos sem se apresentar no dia 12, quando iniciou a primeira de 16 apresentações em Paris. Em paralelo, a artista foi vista em diferentes cenários da capital francesa, cantando com fãs, subindo em carros e desfilando em passarelas, em um aguardado retorno após anos enfrentando uma longa e desgastante batalha contra uma doença neurológica.

Céline foi diagnosticada com a Síndrome da Pessoa Rígida no final de 2022, uma condição que provoca rigidez e espasmos musculares dolorosos. “Infelizmente, esses espasmos afetam todos os aspectos da minha vida diária. Às vezes causam dificuldades para andar e não me permitem usar as cordas vocais para cantar da forma em que estou acostumada”, disse na ocasião, em um anúncio no Instagram. A possibilidade de que a doença pudesse significar o fim da carreira da artista chegou a ser especulada por muitos.

Celine Dion sorrindo, vestindo um longo vestido preto tomara que caia com saia plissada, braço direito erguido, cantando no palco com músicos ao fundo, incluindo violinistas e um guitarrista
(Samir Hussein/WireImage)/Getty Images)

Quatro anos depois, a francesa mostra que os prognósticos mais pessimistas não se concretizaram. Celine se reencontrou com os fãs em Celine Dion Paris 2026, uma série de apresentações na capital francesa que rapidamente se tornaram marcantes pelo caráter inédito. “Eu fiz uma promessa. Prometi voltar, voltar aos palcos”, disse a artista. “Então aqui estou eu, cantando para vocês e cantando para mim, cantando a vida”, completou, emocionada, diante do público.

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Para alcançar a meta, Celine precisou se dedicar a um treinamento intenso para lidar com a doença. Em entrevista à Harper’s Bazaar, a artista contou que passou a realizar sessões de pilates de 90 minutos, três vezes por semana, além de aulas de balé, em um esforço para reestruturar o corpo. Ela também iniciou tratamentos como imunoterapia, fisioterapia e terapia vocal, além do uso de medicamentos para controlar os sintomas da síndrome.

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Celine Dion, com óculos escuros e blusa preta drapeada, acena sorridente de dentro de um carro, com um homem de terno e fone de ouvido atrás dela
(Marc Piasecki/GC Images/Getty Images)
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Como resultado desse processo, a canadense passou a se sentir mais confortável com a própria condição e rompeu parte do isolamento autoimposto, voltando a ser vista pelas ruas de Paris. Celine foi fotografada cantando com fãs e sorrindo para fotógrafos, além de ter subido em um carro para improvisar uma apresentação de Pour que tu m’aimes encore com admiradores em frente ao hotel Royal Monceau.

A francesa também fez uma aparição surpresa em um desfile da Paris Fashion Week, sendo aplaudida por celebridades e modelos presentes no local. Na ocasião, cantou seu clássico I’m Alive. O bom momento é uma mostra da resiliência da artista, que enfrentou as dificuldades provocadas pela doença sem abrir mão da relação com os palcos.

Trajetória

O último concerto completo de Celine Dion havia acontecido em Nova Jersey, nos Estados Unidos, em março de 2020. Na ocasião, a francesa estava em plena turnê, que precisou ser interrompida devido à pandemia de Covid-19. Ela retomaria os shows em 2022, mas teve que cancelar as datas depois de começar a apresentar sinais de problemas de saúde. “Eu realmente esperava estar bem agora, mas acho que só preciso ser mais paciente e seguir o regime que meus médicos estão prescrevendo”, afirmou na ocasião.

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Aquilo que parecia ser apenas um mal-estar temporário se converteu em algo mais sério quando Celine falou com o público em um vídeo de cinco minutos publicado nas redes sociais, no qual revelou a doença incurável que a afligia. Ela voltaria a cancelar shows em 2023, e sua irmã, Claudette, chegou a afirmar em entrevista que o futuro da carreira da cantora era incerto. “Nos nossos sonhos e nos dela, a ideia é voltar ao palco. Em qual estado? Eu não sei”, disse ao portal canadense 7 Jours.

Celine Dion na abertura dos Jogos Olímpicos de 2024
(IOC/Getty Images)
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O ano de 2024 trouxe sinais mais otimistas. Celine anunciou a produção de um documentário sobre sua luta contra a doença e fez uma participação surpresa no Grammy, onde foi ovacionada ao anunciar o prêmio de Álbum do Ano. O documentário Eu Sou: Celine Dion foi lançado em julho e revelou que a cantora já sofria com espasmos vocais havia 17 anos, mas não havia recebido o diagnóstico até a crise que a levou a buscar atendimento médico.

Meses depois, ela voltou a se apresentar, ainda que em uma participação curta, na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. A cantora encerrou o evento cantando L’Hymne à l’amour, de Édith Piaf, em uma das aparições públicas mais simbólicas de sua trajetória recente. A apresentação marcou o primeiro grande retorno de Celine aos palcos desde o agravamento de sua condição, e era um vislumbre do que viria a acontecer dois anos depois.

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