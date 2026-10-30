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Cultura

Causa da morte repentina de Richard Norton é revelada

Em tentativa de combater os efeitos do envelhecimento, ator teria utilizado uma dose excessiva de peptídeos

Por Ana Rita Fernandes 30 out 2026, 14h16
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e sorriso largo, vestindo camisa cinza, em ambiente interno com janelas e paredes claras
Richard Norton construiu uma carreira no cinema marcada por trabalhos como ator e dublê em produções de Hollywood. (./Reprodução)
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Na última quinta-feira, 26, foi revelada a causa da morte de Richard Norton, ocorrida em março de 2025. O falecimento do ator está relacionado ao uso de peptídeos, substâncias que vêm sendo utilizadas em tratamentos com a promessa de combater e retardar os efeitos do envelhecimento, segundo o TMZ.

De acordo com o legista de Melbourne, na Austrália, o ator teve uma morte súbita em 30 de março de 2025, após sofrer uma parada cardíaca, consequência de um ciclo de peptídeos. O caso pode ser o primeiro no país a ter uma morte relacionada ao uso desse tipo de substância.

Os peptídeos são cadeias de aminoácidos que desempenham diferentes funções no organismo e têm ganhado espaço em tratamentos voltados à saúde, à estética e à longevidade. Algumas dessas substâncias são utilizadas com a promessa de retardar o envelhecimento e combater os efeitos da passagem do tempo, embora seus benefícios e possíveis riscos ainda sejam investigados.

Apesar de ter uma receita médica para receber injeções dos peptídeos, o legista defende, em seu relatório, que Norton provavelmente utilizou uma quantidade superior à recomendada. Esse excesso teria provocado uma reação anafilática, que, por sua vez, levou à parada cardíaca.

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Ao longo da carreira, Richard Norton trabalhou ao lado de grandes astros de Hollywood, como Chuck Norris, Margot Robbie, Jackie Chan, Ben Affleck e Scarlett Johansson. Com uma trajetória marcada por participações em produções de ação, o ator também ficou conhecido por seu trabalho como dublê e artista marcial. Ele deixou a esposa, a atriz Judy Green, de 62 anos.

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