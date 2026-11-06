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Cultura

Causa da morte de RJ Mitte, de ‘Breaking Bad’, é revelada

Relatório oficial foi emitido pelo condado de Cameron, no Texas; resultados da autópsia ainda não foram divulgados

Por Lucas Almeida 6 nov 2026, 08h52
Homem jovem de pele clara, cabelo castanho escuro e olhos amendoados, olhando diretamente para frente com expressão séria. Ele veste uma camiseta listrada cinza e branca, em um ambiente com fundo amarelado e escuro
RJ Mitte em ‘Breaking Bad’ (Reprodução/Divulgação)
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Causa da morte de RJ Mitte, de ‘Breaking Bad’, é revelada Priorize VEJA no Google

Um relatório oficial do condado de Cameron, no Texas, confirmou que o ator RJ Mitte, conhecido por interpretar Walter White Jr. na série Breaking Bad, morreu por suicídio. Segundo o documento, obtido pelo site americano Page Six, a causa foi enforcamento.

De acordo com o relatório, a morte do ator foi declarada às 13h32, no horário local, do dia 12 de outubro. Mitte tinha 34 anos. O documento também mostra que foram solicitados autópsia e exames toxicológicos. Os resultados, no entanto, ainda não constavam nos registros.

Mitte tinha paralisia cerebral, assim como o personagem que o tornou famoso. Depois de Breaking Bad, ele se tornou uma das principais vozes pela representação de pessoas com deficiência em Hollywood e foi nomeado porta-voz do Screen Actors Guild, o sindicato dos atores, para o tema.

Mitte foi encontrado morto em 12 de outubro. “Valendo-se de sua própria experiência de vida com paralisia cerebral, Mitte conferiu autenticidade ao papel e construiu uma plataforma voltada para a conscientização sobre a deficiência e a inclusão”, afirmaram os representantes em comunicado, após a morte.

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TAGS:
suicídio
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