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Cultura

Causa da morte de João Signorelli, ator da Globo, é revelada

Artista faleceu nesta terça-feira, 21, aos 70 anos

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 13h52 | Atualizado em 24 jul 2026, 15h14
Homem calvo de pele clara, com rugas na testa e ao redor dos olhos, sorri levemente. Veste camisa estampada em tons de azul e branco, com fundo claro.
O ator João Signorelli (Reprodução/Instagram)
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Causa da morte de João Signorelli, ator da Globo, é revelada Priorizar nos meus resultados Google

Na última terça-feira, 21, o ator João Signorelli morreu, aos 70 anos, em São Paulo. Nesta sexta, 24, a causa da morte foi oficialmente revelada: ele foi vítima de um edema pulmonar, seguido de parada cardíaca.

Conhecido por seu papel em Caminho das Índias (2009), o ator participou de diversas novelas da Globo, como Voltei Pra Você (1983), A Gata Comeu (1985) e Salve Jorge (2013). João também fez parte do elenco da minissérie Amazônia – De Galvez a Chico Mendes (2007) e, no cinema, participou de Carandiru (2003), Garrincha – Estrela Solitária (2003) e Bruna Surfistinha (2012).

O corpo do ator será velado neste sábado, 25, no Funeral House Pacaembu, das 10h às 16h, em São Paulo. A cerimônia, que será aberta ao público, foi adiada para aguardar a chegada da filha do ator, que mora na França. Após o fim do velório, o corpo dele será cremado, em momento reservado à família. Nas redes sociais, os familiares do artista agradeceram as “manifestações de carinho, solidariedade e respeito recebidas neste momento de luto”.

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TAGS:
Globo
Obituário
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