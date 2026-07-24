Causa da morte de João Signorelli, ator da Globo, é revelada
Artista faleceu nesta terça-feira, 21, aos 70 anos
Na última terça-feira, 21, o ator João Signorelli morreu, aos 70 anos, em São Paulo. Nesta sexta, 24, a causa da morte foi oficialmente revelada: ele foi vítima de um edema pulmonar, seguido de parada cardíaca.
Conhecido por seu papel em Caminho das Índias (2009), o ator participou de diversas novelas da Globo, como Voltei Pra Você (1983), A Gata Comeu (1985) e Salve Jorge (2013). João também fez parte do elenco da minissérie Amazônia – De Galvez a Chico Mendes (2007) e, no cinema, participou de Carandiru (2003), Garrincha – Estrela Solitária (2003) e Bruna Surfistinha (2012).
O corpo do ator será velado neste sábado, 25, no Funeral House Pacaembu, das 10h às 16h, em São Paulo. A cerimônia, que será aberta ao público, foi adiada para aguardar a chegada da filha do ator, que mora na França. Após o fim do velório, o corpo dele será cremado, em momento reservado à família. Nas redes sociais, os familiares do artista agradeceram as “manifestações de carinho, solidariedade e respeito recebidas neste momento de luto”.
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