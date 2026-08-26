É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Cultura

Causa da morte de Dolly Parton é revelada: ‘Lutou bravamente’

Estrela do country faleceu neste terça-feira, aos 80 anos de idade

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 09h33 | Atualizado em 26 ago 2026, 10h20
A cantora Dolly Parton realiza apresentação no Staples Center durante o 61º Grammy Awards - 10/02/2019
A cantora Dolly Parton realiza apresentação no Staples Center durante o 61º Grammy Awards - 10/02/2019 (Robyn Beck/AFP)
Continua após publicidade
Causa da morte de Dolly Parton é revelada: ‘Lutou bravamente’ Priorizar nos meus resultados Google

Horas depois do falecimento de Dolly Parton nesta terça-feira, 25, aos 80 anos, a equipe da estrela country revelou que a causa da morte foi um câncer diagnosticado recentemente.

O comunicado divulgado à imprensa não especifica o tipo de câncer, mas atesta que a morte se deu após uma “breve batalha” contra a doença, indicando uma evolução agressiva do quadro maligno. A nota também diz que Dolly “lutou bravamente” e que morreu cercada pelos familiares.

De acordo com informações do TMZ, ela desmarcou repentinamente uma apresentação no Dollywood no início de agosto, após recomendações médicas para não viajar enquanto lidava com tonturas ocasionais e desidratação. Anteriormente, a cantora também já havia mencionado problemas nos sistemas imunológico e digestivo, além de pedras nos rins e complicações decorrentes de seus medicamentos.

A carreira longeva

Ícone da música country, a artista deixou um legado de mais de seis décadas, com sucessos como 9 to 5, Jolene e I Will Always Love You. Ao longo da carreira, lançou 49 álbuns de estúdio, 44 dos quais alcançaram o top dez da Billboard no gênero country. Considerada uma das artistas mais bem-sucedidas de todos os tempos, vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo.

Siga
Continua após a publicidade

Para além da música, a veterana também teve importantes contribuições no cinema, participando dos longas Como Eliminar Seu Chefe, em 1980, e A Melhor Casa de Prazer do Texas, em 1982, que lhe renderam indicações ao Globo de Ouro. A atriz também coleciona outros títulos de sucesso nas telonas, como Flores de Aço, Rhinestone – Um Brilho na Noite e Miss Simpatia 2: Armada e Poderosa.

Publicidade
TAGS:
Country Music
Morte
O Som e a Fúria
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).