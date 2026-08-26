Causa da morte de Dolly Parton é revelada: ‘Lutou bravamente’

Horas depois do falecimento de Dolly Parton nesta terça-feira, 25, aos 80 anos, a equipe da estrela country revelou que a causa da morte foi um câncer diagnosticado recentemente.

O comunicado divulgado à imprensa não especifica o tipo de câncer, mas atesta que a morte se deu após uma “breve batalha” contra a doença, indicando uma evolução agressiva do quadro maligno. A nota também diz que Dolly “lutou bravamente” e que morreu cercada pelos familiares.

De acordo com informações do TMZ, ela desmarcou repentinamente uma apresentação no Dollywood no início de agosto, após recomendações médicas para não viajar enquanto lidava com tonturas ocasionais e desidratação. Anteriormente, a cantora também já havia mencionado problemas nos sistemas imunológico e digestivo, além de pedras nos rins e complicações decorrentes de seus medicamentos.

A carreira longeva

Ícone da música country, a artista deixou um legado de mais de seis décadas, com sucessos como 9 to 5, Jolene e I Will Always Love You. Ao longo da carreira, lançou 49 álbuns de estúdio, 44 dos quais alcançaram o top dez da Billboard no gênero country. Considerada uma das artistas mais bem-sucedidas de todos os tempos, vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo.

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Para além da música, a veterana também teve importantes contribuições no cinema, participando dos longas Como Eliminar Seu Chefe, em 1980, e A Melhor Casa de Prazer do Texas, em 1982, que lhe renderam indicações ao Globo de Ouro. A atriz também coleciona outros títulos de sucesso nas telonas, como Flores de Aço, Rhinestone – Um Brilho na Noite e Miss Simpatia 2: Armada e Poderosa.