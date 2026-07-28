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Cultura

Caso Blake Lively rende nova derrota judicial a Justin Baldoni

Processo por difamação foi rejeitado por juiz de Nova York

Por Flávio Monteiro 28 jul 2026, 19h23 | Atualizado em 29 jul 2026, 14h28
Cena de 'É Assim que Acaba' com Blake Lively e Justin Baldoni
Cena de 'É Assim que Acaba' com Blake Lively e Justin Baldoni  (./Reprodução)
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A produtora Wayfarer Studios, pertencente ao ator Justin Baldoni, foi condenada a pagar mais de 171 mil dólares em indenização ao jornal americano The New York Times após a Justiça rejeitar uma ação movida contra o veículo. O processo iniciado pela empresa alegava que o jornal teria difamado Baldoni ao revelar a denúncia de assédio feita pela atriz Blake Lively durante as gravações do filme É Assim Que Acaba.

No entanto, o juiz Gerald Lebovits, da Suprema Corte de Nova York, negou as acusações após o NYT recorrer à lei anti-SLAPP, uma legislação que protege a liberdade de expressão contra ações judiciais — e, de quebra, condenou Baldoni a pagar o veículo.

A controvérsia envolvendo Baldoni e Livey teve início em 2024, só chegando a uma conclusão em maio deste ano, quando ambos fecharam um acordo. O caso foi encerrado semanas antes do julgamento, com o ator tendo que pagar as despesas advocatícias da atriz, estimadas em 8 milhões de dólares.

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