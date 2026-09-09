Casimiro Miguel nega que vá deixar comando da CazéTV

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Casimiro Miguel desmente rumores sobre sua saída do comando da CazéTV, conforme noticiado por vários veículos. Ele permanece como sócio, principal rosto da marca e envolvido nas decisões estratégicas do canal, que fundou há quatro anos. A informação de que perderia o controle administrativo direto foi negada.

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Casimiro Miguel nega que tenha deixado o comando da CazéTV, conforme noticiado nesta terça-feira, 8, por vários veículos. Ele permanece como sócio e principal rosto da marca, sem nenhuma alteração no controle direto da empresa, fundada por ele há quatro anos.

Aventou-se que, com a reestruturação societária, Casimiro perderia o controle administrativo direto da CazéTV, ou seja, o canal esportivo do YouTube passaria a ser comandado pela LiveMode, empresa especializada na negociação e gestão de direitos de modalidades esportivas.

Aos 32 anos, Casimiro permanece como sócio e principal nome associado à marca; segue ainda atuando nas funções de apresentador e embaixador do canal. Ele também continua envolvido nas decisões estratégicas da CazéTV.

O lançamento da CazéTV ocorreu em novembro de 2022, durante a Copa do Mundo do Catar. O canal se tornou destaque também na Copa do Mundo de 2026, batendo a audiência de emissoras tradicionais, ao apostar em cobertura com linguagem mais informal e próxima do público das redes sociais.

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