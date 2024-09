Carta ao Leitor: Rotina estrelada

Billy Wilder trabalhou como correspondente internacional antes de filmar sucessos eternos como Crepúsculo dos Deuses. Essa experiência na imprensa (e seu sarcasmo) o inspirou a realizar dois longas igualmente clássicos, retratando repórteres como profissionais inconsequentes e sensacionalistas: A Montanha dos Sete Abutres e A Primeira Página. No universo de Hollywood, onde Wilder se consagraria como um dos maiores diretores de todos os tempos, a cobertura jornalística tem, de fato, o permanente desafio de evitar a superficialidade. É necessário também muito esforço para não retratar de forma deslumbrada os astros e as grandes produções. Essas dificuldades tornaram-se ainda maiores nos tempos da internet e das redes sociais, terreno fértil para a veiculação de manchetes descartáveis e feitas apenas para gerar um clique imediato.

Ao longo de seus 56 anos de história, VEJA se orgulha de manter como um de seus pilares editoriais um alto padrão no trato jornalístico dos assuntos de cultura. A cobertura da área cinematográfica, que sempre mereceu espaço nobre nas páginas da edição impressa, hoje aparece também em reportagens no site e nos vídeos produzidos pela equipe, que ficam disponíveis no canal VEJA+. Responsável por esse conteúdo nas diferentes plataformas, a editora Raquel Carneiro é uma das profissionais mais competentes e respeitadas do setor. São essas credenciais que lhe abrem as portas para encontros com os maiores astros do mercado. Somente para esta edição, a jornalista entrevistou o incensado diretor Woody Allen e dois atores com estatuetas do Oscar no currículo, Matthew McConaughey e Jeff Bridges.

A rotina estrelada de uma jornalista como ela não é tão glamourosa quanto parece. Raquel já chegou a encarar um bate e volta São Paulo-Londres de 48 horas para ter direito a ver Avatar 2 em primeira mão e entrevistar o diretor James Cameron. Integrante da equipe de Cultura de VEJA desde 2013, ela já conversou com Madonna sobre religião, política e vinhos — e, mais recentemente, tratou dos rumos distópicos da humanidade com a escritora canadense Margaret Atwood, autora do fenômeno O Conto da Aia. Raquel é exemplo de profissional que domina a arte de fazer até as mais poderosas figuras de Hollywood quebrarem o gelo e se abrirem de modo franco. De Steven Spielberg, ouviu histórias sobre sua rivalidade amigável com os colegas Martin Scorsese e Francis Ford Coppola. Alguns meses atrás, em uma entrevista para o programa Em Cartaz, de VEJA, arrancou um gracejo bem-humorado do astro irlandês Colin Farrell ao exibir para ele sua gatinha — chamada, vejam só, Sofia Coppola, em homenagem à cineasta. O maior beneficiado por tanto amor e dedicação ao cinema é, sem dúvida, o leitor.

