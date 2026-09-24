Carta ao Leitor: Cardápio renovado

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A VEJA+ TV expande sua programação com 38 títulos, incluindo produções originais e parcerias. Novidades como AL VINO, LIVRO ABERTO, a segunda temporada de CAFÉ COM CEO e colaborações com Deutsche Welle e Imovision chegam em 4 de outubro, ampliando a variedade de temas e atrações para o público.

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O menu semanal da VEJA+ TV é composto atualmente por 38 programas, entre produções inéditas das equipes de VEJA e de outros títulos da Editora Abril. Esse cardápio de atrações não para de crescer, na mesma medida em que aumenta o raio de assuntos abordados no ar, para além das coberturas de política e de economia em produtos como o telejornal EM FOCO, de Marcela Rahal, e MERCADO, de Livia Raick. Uma das atrações que passaram a ser veiculadas nos últimos meses é o AL VINO, sobre tendências e personalidades que movimentam o mundo dos vinhos, da jornalista Marianne Piemonte, responsável pela coluna de mesmo nome no portal de VEJA. Mais recentemente, a editora de cultura da publicação, Raquel Carneiro, passou a comandar o LIVRO ABERTO, dedicado a falar de literatura de uma forma leve e acessível, com a presença de convidados como as atrizes Beth Goulart e Miá Mello.

Outras atrações serão lançadas no próximo dia 4, data em que ocorrerá a estreia da nova grade de programação da VEJA+ TV. A segunda temporada do CAFÉ COM CEO trará uma série de entrevistas de Mauricio Lima, diretor de redação de VEJA e CEO da Editora Abril, com presidentes de grandes empresas. Um dos convidados é Ricardo Faria, da Global Eggs, segunda maior produtora de ovos do mundo. O canal terá também parcerias importantes de conteúdo, sendo que uma delas viabilizará o CONEXÃO VEJA+DW, que vai reunir produções jornalísticas feitas em português pelo canal alemão Deutsche Welle. No caso do Cine Bravo Imovision, a colaboração se dará com a distribuidora de filmes francesa Imovision. A empresa tem em seu catálogo realizações de consagrados diretores e filmes premiados nos mais prestigiados festivais de cinema do mundo, como Cannes, Veneza e Berlim. Todas as sextas, às 21h, a VEJA+ TV exibirá um longa desse valioso acervo. O canal, vale sempre lembrar, está disponível hoje pelo sistema Fast TV na Samsung TV Plus (2059), no LG Channels (126) e no TCL Channel (10031), e nas plataformas Roku e NxTV. O mesmo conteúdo entra no ar também no site de VEJA.

Publicado em VEJA de 25 de setembro de 2026, edição nº 3014