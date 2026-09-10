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Cultura

Carol Lekker acerta com nova emissora após saída polêmica do SBT

Apresentadora rompeu com emissora da família Abravanel por questões salariais

Por Flávio Monteiro 10 set 2026, 16h01 | Atualizado em 10 set 2026, 16h17
Carol Lekker
 (Reprodução/Instagram)
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Carol Lekker acerta com nova emissora após saída polêmica do SBT Priorizar nos meus resultados Google

Depois de deixar o SBT por divergências salariais, a apresentadora Carol Lekker está de volta à Record, emissora onde se destacou no reality A Fazenda. O retorno de Lekker foi anunciado nesta quinta-feira, 10, durante uma transmissão da Link TV, um segmento da empresa responsável por conteúdos nas redes sociais. Durante a apresentação, os novos companheiros da ex-peoa garantiram que ela poderá “falar o que quiser” na nova casa.

“Vou trazer minha tropa, meu público também, que não posso deixar de lado”, disse Lekker sobre sua contratação. A apresentadora deverá atuar na cobertura da nova edição de A Fazenda na Link TV, recebendo cerca de R$ 20 mil, o dobro do salário que ganhava na emissora da família Abravanel. “Eu, realmente, não queria sair do SBT. Só que realmente não dá para mim. Eu pedi um aumento, mas infelizmente agora não é possível”, disse ela na madrugada de quarta-feira, 9, ao anunciar a saída.

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