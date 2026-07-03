Carla Diaz muda visual para vilã em novela vertical da Globo

Carla Diaz mergulhou no universo das vilãs. Na novela vertical Então é Amor?, disponível no Globoplay, a atriz interpreta Liz, uma mulher manipuladora, obsessiva e capaz de tudo para manter Vicente (Micael Borges) ao seu lado.

Na trama, que também reúne nomes como Cristiana Oliveira e Arianne Botelho, a personagem surge em cena utilizando uma cadeira de rodas. Liz tem movimentado as redes sociais e despertado reações intensas do público.

Um dos momentos mais comentados aconteceu após a divulgação de uma cena de confronto entre Liz e Rosa, personagem de Arianne Botelho. O embate viralizou entre os fãs, que passaram a comparar a personagem à icônica Carminha, eternizada por Adriana Esteves em Avenida Brasil. Frases como “Me serve uma bebida bem forte”, “Vou cortar os seus espinhos, Rosa”, “Vai, empregada!” e o irreverente “Surprise, honey” passaram a circular entre os internautas.

“Minha personagem erra, exagera, arma planos absurdos, fala o que pensa sem se preocupar e o pior: sem pedir desculpa. Ainda no texto do Gustavo Reiz, ele traz falas afiadas e inteligentes comparações a grandes vilãs da nossa dramaturgia. O ‘Me serve, vadia!’, uma referência direta a Avenida Brasil, acabou viralizando através da minha vilã, uma sacada brilhante do nosso autor. E claro que o público amou, os comentários são engraçadíssimos e mostram que embarcaram no universo da novela. E já adianto: essa Liz vai dar trabalho até o último capítulo”, diz Carla.

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Para viver Liz, Carla também passou por uma transformação visual e retornou ao cabelo loiro, reforçando a mudança para essa nova fase profissional. “Amo me transformar e me entregar às minhas personagens. Cada uma tem uma complexidade, mas confesso adorar o desafio de fazer uma vilã”, disse.

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