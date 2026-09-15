‘Cangaço Novo’ é cancelada após duas temporadas

O Prime Video cancelou a série Cangaço Novo, após duas temporadas. A informação foi confirmada a VEJA, sem comentários adicionais dos motivos para a decisão. A atriz Alice Carvalho, que interpretou Dinorah Vaqueiro, lamentou a notícia: “Foi uma caminhada definitivamente inesquecível para nós. Triste e inacreditável, mas foge ao nosso controle”, escreveu ela no X (antigo Twitter).

A produção ambientada no interior do Nordeste brasileiro, conta a história de um bancário que descobre ter uma herança familiar ligada ao universo do crime e acaba se envolvendo com uma gangue de assaltantes de banco. A série estreou em 2023, ganhou elogios e atraiu grande público. A segunda temporada chegou quase três anos depois, em abril de 2026, com episódios ainda mais explosivos e grandes planos elaborados pelo grupo de criminosos.

Cangaço Novo foi gravada em Cabaceiras, na Paraíba, conhecida como a “Roliúde Nordestina”. Criada por Mariana Bardan e Eduardo Melo, a produção ajudou a impulsionar carreiras, especialmente dos protagonistas vividos por Allan Souza Lima, Alice Carvalho e Thainá Duarte.

Alice ainda compartilhou fotos das gravações no Instagram como forma de despedida. “Abrindo esse álbum para agradecer ao carinho durante esses anos. Passamos muitos de nossas vidas envolvidos nesse projeto. Os vaqueiros encontraram o coração de milhares mundo afora e foi inesquecível”, escreveu a atriz. “Este sertão teve vez, voz e cor. Cosmopolita, quente, belo. Quando as histórias são contadas por quem tem paixão e propriedade, dá no que deu. Da nossa família Vaqueiro para a tua: obrigada.”

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A postagem reuniu artistas que eram fãs da série. Anitta, amiga de Alice, escreveu: “Arrasada! Desolada! Desacreditada! Devia ser proibido deixar a gente curioso para sempre!”, mencionando as perguntas em aberto deixadas na segunda temporada.

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“Tô muito triste que não vai ter a terceira temporada”, lamentou Duda Beat. Enzo Celulari também questionou a decisão: “Ainda sem entender, mas sigamos. Parabéns a todos pelo belíssimo trabalho de qualidade”.