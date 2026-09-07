Cancelada pelo Prime Video, ‘Spider-Noir’ vence cinco Emmys

Spider-Noir ganhou uma despedida premiada poucos dias após ser cancelada pelo Prime Video. Estrelada por Nicolas Cage, a série da Marvel conquistou cinco estatuetas no Creative Arts Emmy, de onze indicações.

A produção venceu nas categorias de melhor fotografia para série, edição de som, coordenação de dublês em comédia, design de abertura e efeitos visuais em um único episódio.

Durante a cerimônia, Freddy Bouciegues e Hugh Aodh O’Brien, responsáveis pela coordenação de dublês da série, foram questionados se as vitórias poderiam fazer o Prime Video reconsiderar o cancelamento. A dupla brincou que decisões sobre renovação estavam além de suas funções e Bouciegues chegou a dizer que gostaria de fazer algumas ligações, mas não houve sinais de que a plataforma esteja disposta a voltar atrás da decisão.

Ainda não conhece Spider-Noir?

Ambientada na Nova York de 1930, Spider-Noir acompanha Ben Reilly (Nicolas Cage), um investigador particular que já foi um famoso super-herói. Um acontecimento pessoal, porém, o leva de volta ao passado e coloca o personagem no caminho de uma nova investigação.

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O elenco ainda conta com Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston e Brendan Gleeson.

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A série é inspirada no Homem-Aranha Noir dos quadrinhos, mas faz uma mudança importante ao colocar Ben Reilly como protagonista. Nas HQs, o Homem-Aranha Noir é uma versão de Peter Parker da Terra-90214, criada por David Hine, Fabrice Sapolsky e Carmine Di Giandomenico e apresentada em 2008.

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