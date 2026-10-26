Caçula de Faustão alimenta rumor de relação com ex-nora de Luciano Huck

O filho caçula de Faustão, Rodrigo Silva, voltou a alimentar rumores de um possível romance com a influenciadora Duda Guerra, 18, ex-namorada de Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica. No sábado, 24, a jovem marcou presença em uma festa de Halloween organizada por Rodrigo, em São Paulo, e compartilhou nas redes sociais uma foto em que aparece abraçada ao anfitrião. Para a ocasião, Duda escolheu uma fantasia de Woody, personagem da animação Toy Story, combinando o visual com a amiga Rafaella Justus, 17, que se vestiu de Buzz Lightyear.

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Em agosto de 2025, Duda e Rodrigo foram flagrados conversando durante uma festa promovida por João Silva, irmão mais velho do jovem. Na época, a influenciadora negou qualquer envolvimento amoroso. “A gente só estava na festa conversando, nos conhecemos ali. Não vi que tinha uma moça gravando e acabou repercutindo”. Duda está solteira desde maio do ano passado, quando terminou o namoro com Benício em meio a uma série de polêmicas nas redes sociais.