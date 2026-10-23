Bruna Marquezine é confirmada em série da Netflix
Projeto será gravado no Reino Unido e Marrocos
Bruna Marquezine foi confirmada no elenco da terceira temporada de Magnatas do Crime, série britânica da Netflix. A produção acompanha um grupo de traficantes de drogas, que fazem parte da elite do país. A personagem da atriz ainda não foi revelada, mas as gravações acontecerão no Reino Unido e Marrocos.
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Com Theo James e Kaya Scodelario no elenco, a segunda temporada estreou em setembro deste ano. “Uma terceira temporada parecia inevitável, e estou ansioso para ampliar ainda mais os limites da série”, disse o diretor, Guy Ritchie.
Além da brasileira, Robert Carlyle, Elijah Wood, Orlando Bloom, Dexter Fletcher Ed Speleers, Saffron Burrows e Bugzy Malon foram confirmados no elenco.