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Cultura

Bruna Marquezine é confirmada em série da Netflix

Projeto será gravado no Reino Unido e Marrocos

Por Tatiana Moura 23 out 2026, 11h54
Mulher de pele morena, cabelos longos e escuros, sorri amplamente, exibindo dentes brancos. Veste blusa branca transparente com detalhes rendados e usa colares dourados, um com pingente de escaravelho. O fundo é uma parede de madeira com tábuas verticais e diagonais
Bruna Marquezine (Instagram/Reprodução)
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Bruna Marquezine é confirmada em série da Netflix Priorize VEJA no Google

Bruna Marquezine foi confirmada no elenco da terceira temporada de Magnatas do Crime, série britânica da Netflix. A produção acompanha um grupo de traficantes de drogas, que fazem parte da elite do país. A personagem da atriz ainda não foi revelada, mas as gravações acontecerão no Reino Unido e Marrocos.

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Com Theo James e Kaya Scodelario no elenco, a segunda temporada estreou em setembro deste ano. “Uma terceira temporada parecia inevitável, e estou ansioso para ampliar ainda mais os limites da série”, disse o diretor, Guy Ritchie.

Além da brasileira, Robert Carlyle, Elijah Wood, Orlando Bloom, Dexter Fletcher Ed Speleers, Saffron Burrows e Bugzy Malon foram confirmados no elenco.

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Bruna Marquezine
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