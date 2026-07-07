Brad Pitt oficializa namoro durante casamento de Taylor Swift

Brad Pitt, 62, oficializou o namoro com a designer de joias Ines de Ramon, 33, no casamento de Taylor Swift e Travis Kelce, realizado em Nova York, na sexta-feira, 3. O ator, que não possui redes sociais, apareceu com a namorada em uma publicação feita pela cabeleireira Laurie Zanoletti em seu perfil do Instagram. A profissional arrumou o casal para o casório nos EUA. “Meus apaixonados favoritos, Ines de Ramon e Brad Pitt, em um momento incrível em Nova York”, destacou na legenda. A empresária repostou as fotos com o ator em seus Stories ontem.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Laurie Zanoletti (@lauriezanoletti)

Os dois namoram desde 2022 e fazem raras aparições públicas. Em 2018, Brad Pitt falou sobre sua ausência no Instagram. “A vida é muito boa (sem Instagram) . Não vejo motivo (para abrir uma conta)”.

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