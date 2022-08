‘Book friday’ da Amazon terá lojinhas para literatura negra e LGBT

Entre os dias 18 e 22 de agosto, a Amazon hospeda em seu site a chamada “Book Friday”, uma feira virtual que oferece descontos em milhares de e-books e livros físicos. Neste ano, além dos títulos em oferta, o evento contará com duas “lojinhas” especiais cujo objetivo é promover a diversidade na literatura – uma focada em obras de autores negros, e a outra na comunidade LGBTQIA+.

Na primeira delas, denominada de Vozes Negras, uma curadoria feita para o evento destaca livros que trazem a questão racial para o centro das discussões atuais, dando espaço a autores negros na literatura. Estão na lista livros como Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, e Torto Arado, de Itamar Vieira Junior. Já a lojinha LGBQTIA+ celebra a diversidade sexual e de gênero com obras como Quinze Dias, de Vitor Martins, e Com Amor, Simon, da americana Becky Albertalli, todas com descontos especiais.

A iniciativa, claro, é um reflexo do aumento do interesse do público por uma literatura mais diversa. Nos últimos anos, obras com temática LGBTQIA+ têm pipocado cada vez mais nas listas de mais vendidos. O fenômeno se repete com obras de temática racial – Quarto de Despejo, por exemplo, aparece na lista de mais vendidos de não-ficção de VEJA nessa semana, junto dos três volumes de Escravidão, de Laurentino Gomes.