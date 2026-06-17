Biomédico é acusado de racismo no MasterChef Brasil
Reinaldo Bockor causou polêmica no episódio foi ao ar nessa terça-feira, 16, na Band
O biomédico Reinaldo Bockor causou revolta no último episódio do MasterChef Brasil, da Band, ao afirmar que trabalhou como “crioulo” antes de vencer a primeira prova do episódio. Depois, ele se pronunciou ao acusado da fala considerada racista, até por outros participantes da edição. O episódio foi ao ar nessa terça-feira, 16.
“A fala não saiu inteira, como ela deveria ter saído. Eu estava me referindo à comida de origem cajun, que é uma comida que nasceu no sul dos Estados Unidos, de origem crioula. Assim como a gente tem aqui no Brasil a comida nordestina, comida paraense, comida sulista. É uma comida de regiões”, disse Reinaldo, em vídeo postado em seu perfil no Instagram.
Reinaldo ainda disse que contou a história da comida e pediu desculpas para quem se sentiu ofendido. “Não entrei na cozinha do MasterChef para ofender ninguém”.
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