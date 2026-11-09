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Cultura

Belutti se envolve em acidente com Porsche; saiba detalhes

Equipe atualizou estado de saúde do cantor

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 09h33 | Atualizado em 9 nov 2026, 09h33
Montagem com o apresentador Celso Portiolli sorrindo, vestindo camiseta vinho, e um carro branco acidentado com a frente destruída e airbag acionado
Belutti sofre acidente de carro (Instagram/TV Globo/Reprodução)
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O cantor Belutti, da dupla sertaneja com Marcos, passou por um susto na madrugada desta segunda-feira, 9. O artista se envolveu em um acidente de carro na Alameda Rio Negro, em Alphaville, na cidade de Barueri, na Grande São Paulo. Ele dirigia um Porsche quando perdeu o controle do veículo e bateu contra uma mureta de proteção.

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Segundo informações divulgadas pela assessoria do cantor, Belutti voltava para casa acompanhado de um amigo quando o acidente aconteceu. A equipe atribuiu a colisão à chuva e às condições da pista, que estava molhada e escorregadia. O veículo teria derrapado em uma curva. Com a força do impacto, o carro girou na pista e sofreu danos significativos. Uma das rodas dianteiras se desprendeu, assim como um dos vidros e parte do teto solar.

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Belutti e o amigo receberam atendimento médico no Hospital Israelita Albert Einstein e tiveram alta após avaliação. O sertanejo já está em casa e não sofreu complicações. Em comunicado, a equipe do artista agradeceu as mensagens de preocupação e tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde dos dois ocupantes do veículo. “Felizmente, passa bem, já está em casa, sem qualquer complicação”, afirmou a nota.

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