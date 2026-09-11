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Cultura

Belo e Junior se estranham no ‘Estrelas da Casa’

Episódio aconteceu no programa exibido na noite desta quinta-feira, 10

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 09h46
Três pessoas sentadas em cadeiras escuras num palco com iluminação de LED. À esquerda, um homem de colete preto e camiseta branca. No centro, uma mulher de vestido azul turquesa, segurando um microfone e sorrindo. À direita, um homem de jaqueta preta e cabelo grisalho, usando óculos.
Junior, Anitta e Belo no 'Estrelas da Casa' (TV Globo/Reprodução)
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Belo e Junior se estranham no ‘Estrelas da Casa’ Priorizar nos meus resultados Google

Belo não gostou aparentemente de um comentário que Junior fez na noite desta quinta-feira, 10, ao vivo no programa Estrelas da Casa, na TV Globo. O irmão da Sandy comentou sobre as apresentações de pop, que defende na atração, ressaltando que é muito difícil manter a afinação das vozes, também tendo que se preocupar com as coreografias e as diferenças de tom para as músicas. A fala acabou dando a entender que há uma maior complexidade para o seu gênero musical do que o pagode defendido por Belo.

Logo em seguida, após a performance de um dos grupos do pagodeiro, foi a vez de Belo defender seu ponto de vista. Ele disse que era muito complexo e difícil fazer o que os participantes fizeram, mantendo o tom em vozes tão diferentes e também em uma música com alto grau de dificuldade. Anitta, que varia nos comentários entre os dois grupos rivais, brincou com a animosidade da dupla e empurrou a cadeira para trás, dizendo que estava deixando espaço livre para que eles pudessem duelar.

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