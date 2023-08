‘Barbie’ bate US$ 1 bilhão em bilheteria global

Parece que todo o marketing feito em torno do filme Barbie deu certo. Mesmo antes do resultado final das bilheterias de fim de semana dos cinemas, que sai às segundas-feiras, o longa de Greta Gerwig bateu a marca de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 4,8 bilhões) globalmente, em apenas três semanas de exibição.

De acordo com o site especializado The Holywood Reporter, o filme da famosa boneca, protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling, faturou mais US$ 53 milhões na América do Norte neste fim de semana até agora. Somado ao valor desde seu lançamento, a bilheteria bateu a impressionante cifra de US$ 459,4 milhões (cerca de R$ 2,2 bilhões) no continente.

Barbie continua no topo da bilheteria na América Norte. Já Oppenheimer, dirigido por Christopher Nolan, perdeu o segundo lugar nos Estados Unidos para as estreias Megatubarão 2, de Ben Wheatley, e As Tartarugas Ninja: Caos Mutante, de Jeff Rowe.