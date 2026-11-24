No dia 5 de janeiro, o cantor porto-riquenho Bad Bunny e o músico Roger Waters, ex-integrante do Pink Floyd, devem se apresentar durante a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito para o quarto mandato nas eleições de 25 de outubro.

Segundo informações da CBN, a organização do evento tem sido feita pela primeira-dama Janja e o objetivo é fechar a lista de atrações até o final desta semana. Além dos dois artistas – conhecidos por serem bastante vocais sobre seus posicionamentos políticos –, outros nomes também estão em negociação. O espanhol Manu Chao e o americano Tom Morello, ex-integrante do Rage Against the Machine e do Audioslave, estariam próximos de serem confirmados na posse.

Os artistas em questão são ligados a causas progressistas ao redor do mundo e, nas eleições de 2026, Morello e Water declararam publicamente apoio a Lula. Na campanha presidencial, Bad Bunny chegou inclusive a autorizar que Lula utilizasse uma de suas músicas na divulgação.

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