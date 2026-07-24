Autora compara sistema prisional do Brasil com Noruega

Na Casa Flip + Motiva, que possui uma programação de debates paralelos na Flip, em Paraty, no Rio de Janeiro, Juliana Borges, autora de ‘Encarceramento em massa’ e ‘Prisões: espelhos de nós’, falou sobre o encarceramento em massa no Brasil e aumento do punitivismo no Brasil. Além de uma comparação entre o sistema prisional do país e da Noruega.

“O encarceramento em massa é reflexo da nossa sociedade. A maneira como a gente prende as pessoas, que é a provocação no título de “Prisões: espelho de nós”, que foi lançado pela Todavia, é que a prisão que temos é reflexo da sociedade que somos. Então, se na Noruega o sistema prisional tem até móvel de design, porque eles têm quartos individuais com móvel de design, eles têm televisão, eles têm teatro, e o nosso sistema prisional é um monte de beliche de concreto sem colchão, com comida estragada, isso reflete o que nós somos aqui fora. Fala mais sobre nós aqui fora do que sobre quem está lá dentro”, disse.

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Essa cobertura contou com o apoio do Instituto Motiva, parceiro oficial de transporte da Flip

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