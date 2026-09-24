Atriz de Hacks e Susan Sarandon são presas em protesto contra Netanyahu

Hannah Einbinder e Susan Sarandon estavam entre as pessoas detidas nesta quinta-feira, 24, em Nova York, durante um protesto contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O político estava na cidade para discursar na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Imagens das duas atrizes sendo conduzidas algemadas por policiais circularam nas redes sociais antes do início do pronunciamento.

O Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) e os representantes das duas artistas foram procurados para esclarecer o episódio pela imprensa americana. Até o momento, não há confirmação pública sobre as circunstâncias ou eventuais acusações relacionadas à abordagem.

A manifestação ocorreu enquanto Netanyahu se preparava para falar na ONU. Segundo o The New York Times, o primeiro-ministro iniciou o discurso dirigindo uma pergunta aos delegados que deixaram o plenário durante sua entrada: “Onde vocês estavam quando os tiranos iranianos massacraram e mutilaram dezenas de milhares de civis iranianos desarmados?”. Mais tarde, ele também criticou o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, e o streamer Hasan Piker, duas vozes ativas contra o exército israelense e que apoiam a Palestina.

A participação de Einbinder e Sarandon no protesto ocorre após meses de posicionamentos públicos das duas atrizes em defesa dos palestinos e de críticas à política do governo israelense. Em maio, durante o Festival de Cannes, Einbinder falou sobre os possíveis efeitos profissionais de seu ativismo e afirmou que considerava mais importante se manifestar do que preservar a própria carreira. “O custo de não falar é maior, sabe? Há um preço muito mais alto em não falar, e você precisa ter suas prioridades em ordem. Não tenho a menor ideia de que minha pequena carreira possa se comparar a sequer uma vida humana. Então, sabe, é uma obrigação e eu sempre a cumprirei.”, explicou a vencedora do Emmy por seu papel como Ava na aclamada série Hacks, da HBO Max.

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Sarandon, por sua vez, afirmou em setembro, durante o Festival de Cinema de Veneza, que seu posicionamento político já havia afetado sua trajetória profissional. Segundo a atriz, ainda existem agências que orientam pessoas a não contratá-la, embora ela tenha dito se sentir acolhida pelo público internacional. “Ainda tenho tido filmes recusados ​​recentemente porque há agências que continuam dizendo às pessoas para não me contratarem. Mas essa é a estrutura de poder. Acho que, entre as pessoas, certamente internacionalmente, me sinto bem-vinda.”, declarou a artista na época.