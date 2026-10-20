Ator de ‘Zack e Cody’ diz que ele e o irmão gêmeo são ‘produto de incesto’

O ator Dylan Sprouse, 34, chocou seus fãs nesta terça-feira, 20, ao afirmar que ele e seu irmão, Cole, são produto de incesto entre antepassados. Ambos os gêmeos são atores e ficaram mundialmente famosos como astros da sitcom Zack & Cody: Gêmeos em Ação entre 2005 e 2008.

A notícia foi compartilhada durante o episódio mais recente do podcast de Dylan, Wildmen, e foi obtida pelo ator com a ajuda do serviço Ancestry, que cataloga árvores genealógicas por meio de testes de DNA. “Acabei conhecendo muitos parentes que, estranhamente, nunca soube que existiam, já que minha família paterna é bem fragmentada. Comecei a falar com eles, a comparar e a contrastar seus relatos”, contou o loiro.

Dessa forma, ele descobriu que ambos os lados de sua família migraram à Califórnia durante a era da Corrida do Ouro, no século XIX, e que foram unidos em matrimônio no mesmo século, até que os ramos se afastaram novamente ao longo das décadas seguintes. Acontece que o clã se reuniu novamente por meio do casamento entre os pais de Dylan e Cole.

Esse contato prévio entre as famílias já foi suficiente para levantar suspeita, mas outra descoberta reforçou sua teoria: os tios de seu pai eram gêmeos idênticos, sendo que ele acreditava que tal tendência vinha do DNA da mãe. “Sempre achei que gêmeos univitelinos vinham do lado materno da minha ancestralidade. A família da minha mãe teve sete pares de gêmeos dentro de quatro gerações”, admitiu. Ele então juntou as informações e concluiu que aquilo não se trata de coincidência, e que a família é uma só. “Resumindo, eu e Cole somos produtos de incesto”.

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Dylan fez questão de frisar que seus pais “não faziam ideia” da conexão e negou apresentar algum desvio fisiológico.

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