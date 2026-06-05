O ator James Handy foi encontrado esfaqueado em uma rua de Los Angeles nesta quinta-feira, 4, aos 81 anos. Ele foi imediatamente levado ao hospital, mas não resistiu à ferida, segundo reportagem do site TMZ.

O principal suspeito é o enteado do ator, Michael Gledhill, de 44 anos. Instantes após o crime, a polícia de Los Angeles recebeu uma ligação do herdeiro, que disse: “Eu sou o filho do homem. Acabei de matar o homem do pecado”. Gledhill estava esperando as autoridades na cena do esfaqueamento e se entregou. Ele foi detido e autuado por homicídio e está preso sob fiança de 2 milhões de dólares. Mais detalhes sobre o motivo do assassinato não foram divulgados.

Ao longo dos últimos 50 anos, Handy acumulou mais de 140 participações pequenas em produções diversas de cinema e televisão. Ele pode ser visto em filmes de grande popularidade como Top Gun: Maverick (2022), Logan (2017) e Jumanji (1995), além de episódios de séries como Arquivo X, 9-1-1, NCIS: Los Angeles e CSI: Nova York.

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