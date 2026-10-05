Ator de ‘Grey’s Anatomy’ quebra silêncio sobre morte da mulher após AVC

Isaiah Washington, ator que interpretou Preston Burke nas primeiras temporadas de Grey’s Anatomy, revelou no domingo, 5, que sua esposa, Jenisa Garland, morreu em junho de 2025, após sofrer um grave AVC hemorrágico. O ator contou a notícia em uma publicação nas redes sociais e explicou que decidiu falar sobre a morte apenas agora, porque Jenisa era uma pessoa extremamente reservada.

Washington afirmou que a morte da esposa foi um grande choque para ele e para a família. Os dois foram casados por 29 anos e tiveram três filhos. Segundo o ator, Jenisa sofreu um colapso repentino em 31 de maio de 2025 e morreu nove dias depois, em 9 de junho.

“Sim… os rumores são verdadeiros. Minha querida esposa, com quem fui casado por 29 anos, sofreu um colapso repentino em 31 de maio de 2025 e faleceu em 9 de junho de 2025. Foi um choque enorme para mim e para toda a nossa família. Ela não resistiu a um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico grave e não chegou a se recuperar”, escreveu.

Na publicação, o ator também aproveitou para alertar os seguidores sobre as dores de cabeça que a esposa apresentava antes do ocorrido. “Algumas dores de cabeça não são apenas dores de cabeça ou enxaquecas. Elas podem ser algo muito pior e um sinal de alerta. Façam um exame de imagem do cérebro, se puderem, e levem essas dores de cabeça a sério”, afirmou.

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Ao justificar o silêncio sobre a morte, Washington voltou a mencionar o perfil reservado da mulher. “Já se passaram dezesseis meses desde a partida dela, mas ela deixou três filhos incríveis para dar continuidade ao seu legado. Não sei se esta é uma publicação apropriada, já que Jenisa Washington era extremamente reservada, mas acho que terei apenas que aceitar uma bronca dela quando nos reencontrarmos do outro lado”, finalizou.