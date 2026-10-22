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Cultura

Astro de ‘Alien’ e ‘Top Gun’, Tom Skerrit morre aos 93 anos

Ator faleceu de causas naturais

Por Flávio Monteiro 22 out 2026, 17h18
Homem idoso de cabelos grisalhos, bigode e cavanhaque brancos, sorrindo levemente, vestindo blazer cinza sobre jaqueta preta acolchoada, em frente a um fundo azul com o logotipo siff repetido em branco
Tom Skerritt (Mat Hayward/Getty Images)
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O ator Tom Skerritt, famoso por papéis nos filmes Top Gun e Alien e na série Picket Fences, morreu nesta quarta-feira, 21, aos 93 anos de idade. A família do artista confirmou seu falecimento através de um comunicado público, onde aponta a razão da morte como causas naturais.

“Enquanto o mundo conheceu Tom pela sua carreira notável como ator, nós o conhecíamos pelo seu humor, curiosidade, sabedoria, generosidade e pelo amor que ele trouxe às nossas vidas”, escreveu a família. Skerrit teve uma carreira longa na dramaturgia, iniciando na televisão durante a década de 60 e permanecendo na ativa até 2025.

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